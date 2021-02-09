中国推进中医药发展促云南白药等股票创新高

中医药在冠病疫情防控中特色优势彰显，中国国务院办公厅最新发文推动其加快发展，中医药板块周二走势强劲，云南白药、片仔癀盘中均创历史新高。

根据路透社报道，中国政府网站周二刊登的“关于加快中医药特色发展的若干政策措施”指出，要加强融资渠道支持，积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券；鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，加大对中医药产业的长期投资力度。

同时，鼓励各级政府依法合规支持融资担保机构加大对中医药领域中小企业银行贷款的担保力度；支持信用服务机构提升中医药行业信用信息归集和加工能力，鼓励金融机构创新金融产品，支持中医药特色发展。

文件指出，冠病疫情发生后，中医药全面参与疫情防控救治，作出了重要贡献，但也要看到，中医药仍然一定程度存在高质量供给不够、人才总量不足、创新体系不完善、发展特色不突出等问题。

文件并指出，加强中医药科研平台建设。有序推动中医重点领域生物安全三级实验室建设。围绕中医理论、中药资源、中药创新、中医药疗效评价等重点领域建设国家重点实验室。建设一批服务于应对突发公共卫生事件的中医药科研支撑平台。

加强道地药材良种繁育基地和生产基地建设。推动建设一批标准化、集约化、规模化和产品信息可追溯的现代中药材物流基地，培育一批符合中药材现代化物流体系标准的初加工与仓储物流中心。

加强中医药知识产权保护。制定中药领域发明专利审查指导意见，进一步提高中医药领域专利审查质量，推进中药技术国际专利申请。

此外，完善中药注册分类和申报要求；充分利用数据科学等现代技术手段，建立中医药理论、人用经验、临床试验“三结合”的中药注册审评证据体系，积极探索建立中药真实世界研究证据体系。

从事药品研发、生产和经营的云南白药集团股价大涨7.87%报160.3元（人民币，下同，33新元），盘中最高涨逾9%创历史新高；从事药品生产和销售的漳州片仔癀盘中最高涨幅5.22%至约398.9元，之后涨幅缩窄，现报383元。

