武汉华南海鲜市场或是冠病传播点之一

中国-世界卫生组织冠病病毒溯源研究联合专家组成员提到，武汉华南海鲜市场可能是冠病传播点之一，但可能不是最早发生疫情的地方，并说武汉其他地方也可能有传播情况。

综合澎湃新闻、路透社、新浪网和《新京报》等报道，联合专家考察组中国组长梁万年今天（9日）在新闻发布会上说，2019年12月许多早期病例与华南海鲜市场有关，只能证明该市场是病毒传播点之一，并说根据目前资料无法确定冠病是如何传入华南海鲜市场的，也没有证据显示疫情在2019年12月前就在武汉市传播。

梁万年指出，蝙蝠、穿山甲身上发现的冠状病毒被认为和2019冠状病毒关系密切，提示其有可能是2019冠状病毒的宿主，但目前为止这种关联性还不足以认定上述两种动物所携带的病毒成为2019冠状病毒的直接祖先，并提到水貂、猫也可能是潜在的宿主。

梁万年也说，考察组在武汉发现最早的病例是2019年12月8日，而华南海鲜市场最早确定的病例是2019年12月12日。从目前的流调来看，两例病例没有关系。

世界卫生组织冠病病毒溯源专家组上个月14日抵达中国武汉，并在那里接受14天隔离后展开病毒溯源工作，到访过的地点包括：曾被美国政府指控为工作人员最早发病的武汉病毒研究所、湖北省中西医结合医院、武汉市金银潭医院、白沙洲市场，以及与部分首批病例有关联的武汉华南海鲜批发市场。

专家组据报在寻找武汉华南海鲜市场与疫情暴发之间的关联时，找到“重要线索”。身为专家组成员的达扎克（Peter Daszak）上周五（2月5日）披露，专家组分成三个小组，分别专注于病毒与动物有关联、疾病传播方式，以及在环境采样中找到的一些线索。

另一名成员、传染病专家德威尔（Dominic Dwyer）在新闻发布会召开前也说，要完全了解冠病起源，可能需要花上几年的时间。