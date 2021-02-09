实验室泄露引起疫情的假说极不可能

中国-世界卫生组织冠病病毒溯源研究联合专家组成员提到，关于病毒从实验室泄露的假说是极为不可能的，未来将不会就此进行研究。

据中国《北京青年报》报道，专家组成员之一本·安巴雷克（Peter Ben Embarek）今天（9日）在新闻发布会上列出病毒传到人身上的几个假说，其中通过中间宿主将病毒引入人类，即先感染离人类关系较近的动物，而后再感染给人，这样的路径是最有可能的。通过冷链食物的渠道感染人，也较为可能。

中国组长梁万年也在新闻发布会上说，2019年12月许多早期病例与华南海鲜市场有关，只能证明该市场是病毒传播点之一，病毒传播也可能在其他地方发生，并提到根据目前资料无法确定冠病是如何传入华南海鲜市场的，也没有证据显示疫情在2019年12月前就在武汉市传播。他也说，华南海鲜市场可能不是最早发生疫情的地方。

梁万年指出，蝙蝠、穿山甲身上发现的冠状病毒被认为和2019冠状病毒关系密切，提示其有可能是2019冠状病毒的宿主，但目前为止这种关联性还不足以认定上述两种动物所携带的病毒成为2019冠状病毒的直接祖先，并提到水貂、猫也可能是潜在的宿主。

世界卫生组织冠病病毒溯源专家组上个月14日抵达中国武汉，并在那里接受14天隔离后展开病毒溯源工作，到访过的地点包括：曾被美国政府指控为工作人员最早发病的武汉病毒研究所、湖北省中西医结合医院、武汉市金银潭医院、白沙洲市场，以及与部分首批病例有关联的武汉华南海鲜批发市场。