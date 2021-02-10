欧盟高官提醒中国外长欧美关系牢固

欧盟首席外交官博雷利（Josep Borrell）告诉中国外交部长王毅，欧盟与美国之间有着“坚实的联系”。中国外交部新闻稿则对博雷利谈论欧美关系这一部分只字未提。

据美国之音报道，博雷利2月8日通过视频会议与王毅举行了会晤。博雷利在会谈中强调了欧美之间的这种传统关系，并对美国新政府要加强与国际伙伴和多边机构的合作作出的承诺表示欢迎。

美国总统拜登虽然还没有明确提出他的对华政策，但他上周在美国国务院发表外交政策讲话中明确提出，中国是美国面对的“最严峻的竞争者”。美国新任国务卿布林肯周一对美国有线电视新闻网CNN说，特朗普关于对华强硬的政策是正确的。布林肯证实，美国将寻求与盟友建立“牢固的”关系，共同遏制中国。

欧盟是中国在对抗美国中必须争取的一个重要力量。今年年初，中国赶在拜登政府上台之前，完成了欧中双边投资协议的谈判。王毅跟博雷利会谈之后发布的新闻稿中称欧中关系“超越双边范畴，具有全球意义和重要的战略影响”。

新闻稿还指出，双方在气候变化、绿色伙伴、数字伙伴、提升欧元和人民币国际地位、北京冬奥会和抗疫等许多方面都存在很大的合作空间。此外，双方还讨论了缅甸政变和伊朗核协议问题。

但是，中国外交部新闻稿却对博雷利谈论欧美关系这一部分只字未提。

王毅在这次会见中说明了中国在新疆、香港、人权等问题上的立场。他表示，中国“反对干涉别国内政，反对编造和散布谎言和虚假信息”。观察人士认为，王毅在这里对美国进行了不指名的批评。

博雷利的正式职务是欧盟外交与安全事务高级代表和欧洲理事会副主席。据欧盟发出的新闻稿，博雷利在会谈中强调，双方需要讨论存在分歧的问题，以保持坦诚的关系。在这方面，博雷利就香港的民主和基本权利受到的压力、人权活动人士所受到的待遇以及中国少数民族和宗教群体（特别是在新疆）所受到的待遇，向中国外长表达了“强烈的关切”。