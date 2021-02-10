年轻鹰派“中国通” 影响拜登对华政策

拜登团队中两名年轻的中国通朱利安·格维兹（Julian Gewirtz）和杜如松（Rush Doshi）将对美国未来的对华政策起到推动性作用。两人都通晓中文，曾亲身到中国工作或实习，但对北京充满戒心。

据美国政治新闻网站Axios、布鲁金斯学会等信息，获委任加入美国国家安全委员会，主管中国课题的杜如松在进入白宫前，担任智库布鲁金斯学会中国战略计划主任。

他专长研究中国共产党全球大战略（The CCP's global grand strategy），曾发文指，中国希望美国在亚洲的角色有所减少，美国在某些国际联盟中的地位将大为减弱，建议美国有必要重新与亚洲接触。

2012年，杜如松作为美国政府资助的富布赖特项目的一员在云南待了一年。他游历喜马拉雅山、研究中缅、中巴、中印边界问题，对中国在南亚的扩张有深刻观察。在今年即将出版的新书《长远的策略：中国取代美国秩序的大战略》（The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order）中，杜如松剖析中国在过去30年中的三次外交战略转向。

另一名值得关注的是白宫国家安全委员会中国事务主任格维兹。这名2018年才走出校门的80后被视为将对未来美国对华政策的起到推动性作用。

公开简历显示，格维兹2009年曾加入《财经》杂志社实习。那段经历让他成为见证过第一线的中国记者，促成他日后研究美中经济学家往来历史的兴趣。

2013年从哈佛大学取得学士学位的格维兹进入牛津大学攻读中国现代史博士学位。在此期间，他曾短暂休学，进入奥巴马政府，担任能源部副部长的国际事务特别顾问。2018年，他以罗德学者身份获得牛津大学中国现代史博士学位。在毕业论文中，他分析了20世纪80年代的中国政治和经济改革。

完成博士学位后，格维兹成为哈佛大学肯尼迪学院历史和公共政策研究员，以及哈佛大学威瑟海德国际事务中心学者。2020年8月，格维兹进入外交关系协会，任中国研究高级研究员。同期，他在哥伦比亚大学担任“中国与世界”项目研究员和讲师。

格维兹曾在2020年年末发表于美国《外交事务》杂志上的一篇文章中阐述了自己在中国问题上的观点。他写道：美国需要做的，是要向中国证明，“美国仍然强大，能够可靠地恢复其力量和领导力的源泉”。