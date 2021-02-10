高层大地震 凤凰卫视：正考虑委任新人选任行政总裁

总部位于香港的凤凰卫视人事大地震，董事长、总经理皆被撤换。港媒报道称，这波人事调整与旗下凤凰金融P2P借贷爆雷有关，涉及数万受害者。网传凤凰卫视行政总裁刘长乐也将退出，但凤凰卫视今早发公告澄清，公司正考虑委任新人选出任行政总裁一职“以分开行政总裁及董事会主席的角色”，但尚未有相关决定。

2月10日早间，凤凰卫视今早发布公告称澄清，正考虑委任新人选出任行政总裁一职以分开行政总裁及董事会主席的角色。截至公告之日，仍未有任何相关决定，

据香港01报道，凤凰卫视新闻部员工向记者证实，上海社科院中共党委书记徐威、央视副台长孙玉胜，将分别接任凤凰董事长及总经理，并已于2月1日公司年会中露面，但是公司未在内部全面公布消息。

对于高层人事地震的传言，据每日经济新闻报道，凤凰卫视2月10日在港交所发布公告说，公司正考虑委任新人选出任行政总裁一职以分开行政总裁及董事会主席的角色。截至公告之日，仍未有任何相关决定，相关变动可能亦可能不会发生。

公告称，除以上披露之外，现在并没有考虑任何其他关于公司的董事及高级管理层的变动，公司并不知悉任何其他《证券及期货条例》第14A部项下的内幕消息。

据港媒的报道，大陆境内从8日开始传出消息指，北京日前已介入整顿，撤换凤凰卫视高层。上海市社科院党委书记徐威出任凤凰卫视董事长，央视副台长孙玉胜接任凤凰卫视总经理。而创立凤凰卫视的刘长乐，及其家族成员则全部退出凤凰。

徐威是记者出身，长期在上海主管宣传部门，曾任上海市政府新闻办主任；孙玉胜也是记者出身，长期在中央电视台工作。

凤凰北京员工透露，刘长乐以后会当董事局名誉主席，新空降的两个高层目前已在北京总部开始工作，部署中国全国两会报道。另有消息指，在2月1日的公司年会上，刘长乐仍然以公司董事局主席兼行政总裁的身份发言。

此外，至少三名凤凰卫视香港员工，包括新闻部、制作部门和新媒体平台人员，及一名北京凤凰网（凤凰卫视集团旗下）员工都证实，公司薪酬仍然正常发放；但对于人事变动的消息，他们都不知情。

由于凤凰是港交所上市公司，改组董事会需要发上市公司通告，截至今日（9日）仍未公布。《香港01》记者翻查公司注册处资料，发现凤凰仍没有董事变动。凤凰卫视股价昨日急升8%，报0.54港元。

外界传言指，此波人事调整与旗下凤凰金融“爆雷”有关，据微信公众号“乌鸦难友家园”指出，近年在北京支持普惠金融和“互联网+”下，很多人出于对凤凰卫视的信任，将资金出借给凤凰金融，由他们贷给需要资金的人，从中获取不算高的利息。

一名凤凰金融的受害者告诉记者，去年初开始突然无法取出资金，年迈的父母上百万退休金血本无归，“因为相信凤凰卫视的品牌，凤凰金融是刘长乐女婿贺鑫做老板的，以为很可靠。”

2020年9月11日，凤凰金融在没有任何公吿和通知的情况下突然停止网贷产品。9月30日，凤凰金融发表声明回应外界“跑路”猜测，称停止网贷业务是因为“部分产品回款不及时”。同年11月5日，凤凰金融再发公吿，称将“最大程度保护出借用户权益”，“正在制定多样性的退出管道，帮助出借用户开展退出工作”。

到2021年1月15日，凤凰金融推出三个“出借人应急提前退出通道”。有受害者告诉记者，遇到的情况是，一是大病特困应急提前退出通道，但专线电话打不通或无人接；二是应急资金退出通道，让资金管理公司，对出借用户未到期或逾期债权进行购买，但这种购买却要出借人自己设定出价，有人填写七折也未能成交；三是债权兑付商城，即引入债权商城，让出借人用债权购买家电、粮油米面、日用品等。

中国境内传媒也有报道凤凰金融“爆雷”的新闻。数月来，出借人与平台负责人多次交涉，反覆在微博、黑猫投诉上投诉，甚至围堵办公大楼，迟迟未看到还款方案。据称，截至2020年10月，凤凰金融平台存量用户为7万0400人，遍布中国各地，存量借贷余额约98亿元人民币。

不过，中国中央政府近年来持续加强对P2P之监管和整顿，凤凰金融并非孤立。凤凰此轮人事变动，未必与其金融爆煲直接相关。

凤凰卫视于1996年3月在香港启播，创办人及董事会主席为前解放军军官刘长乐。公司于2000年6月30日在香港创业板挂牌上市。

2014年8月，凤凰金融在北京注册成立，刘长乐女婿贺鑫担任凤凰金融董事长兼CEO，之后公司注册地迁到海口。根据香港公司注册处资料，刘长乐的女婿贺鑫，担任凤凰金融投资有限公司、Phoenix Intelligent Credit Group (HK) Limited的董事。