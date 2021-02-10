如何销毁机密资料？长征火箭总设计师揭露神秘仪式

长征五号运载火箭总体主任设计师黄兵讲述的一则有关“中国航天神秘仪式”的视频本周一（8日）起开始在网上走红。他在视频中披露中国航天人是如何销毁保密资料，同时也透露了每次火箭发射前的趣闻。

据中国经济网报道，这则视频原本出自2020年8月22日的“科普中国-我是科学家”第24期演讲中。

黄兵介绍每次发射任务结束离开海南文昌发射场前，中国航天人都必须销毁保密文件。

他透露，这些文件都安置在负十层地下室，在50米水泥墙、十道铁门后的超高难度密码箱内，钥匙由五人分开保存。要销毁文件时，电脑里所有数据全部销毁，纸质的文件则用碎纸机切碎，过后，工作人员通常会在海边找一处偏僻地方，然后把保密资料一把火烧光。

不过最吸引网民注意力的，是在烧毁保密资料的同时，参与的工作人员还会围着篝火载歌载舞。这既是临走前对任务成功的庆祝，也是对下一发任务的美好祝愿。

网民评论中国航天人在销毁保密资料时“简单粗暴”，与高中毕业时撕课本如出一辙。（互联网）

因此有网民调侃，这种销毁方式有些“眼熟”，与高中毕业时撕课本如出一辙。

除了围着篝火载歌载舞外，黄兵还讲述了一件有仪式感的故事：在发射当天，航天人一般都会吃包子，一是时间安排紧，这样速度快；二则是因为圆圆的包子有“任务圆满”的意思。

据黄兵介绍，每次发射结束，大家会回到一个很大的食堂，围在大屏幕前。很多岗位的同志发射时看不到现场，只能感受到火箭起飞后脚下轰隆隆的震动，回来后就聚在一起在大屏幕上重温视频，感受发射的震撼，庆祝成功。