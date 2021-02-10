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如何销毁机密资料？长征火箭总设计师揭露神秘仪式

发布 / 2021年2月10日 10:03 AM

长征五号运载火箭总体主任设计师黄兵分享中国航天人如何销毁保密资料的视频日前在网上走红。（互联网）

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长征五号运载火箭总体主任设计师黄兵讲述的一则有关“中国航天神秘仪式”的视频本周一（8日）起开始在网上走红。他在视频中披露中国航天人是如何销毁保密资料，同时也透露了每次火箭发射前的趣闻。

据中国经济网报道，这则视频原本出自2020年8月22日的“科普中国-我是科学家”第24期演讲中。

黄兵介绍每次发射任务结束离开海南文昌发射场前，中国航天人都必须销毁保密文件。

他透露，这些文件都安置在负十层地下室，在50米水泥墙、十道铁门后的超高难度密码箱内，钥匙由五人分开保存。要销毁文件时，电脑里所有数据全部销毁，纸质的文件则用碎纸机切碎，过后，工作人员通常会在海边找一处偏僻地方，然后把保密资料一把火烧光。

不过最吸引网民注意力的，是在烧毁保密资料的同时，参与的工作人员还会围着篝火载歌载舞。这既是临走前对任务成功的庆祝，也是对下一发任务的美好祝愿。

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网民评论中国航天人在销毁保密资料时“简单粗暴”，与高中毕业时撕课本如出一辙。（互联网）

因此有网民调侃，这种销毁方式有些“眼熟”，与高中毕业时撕课本如出一辙。

除了围着篝火载歌载舞外，黄兵还讲述了一件有仪式感的故事：在发射当天，航天人一般都会吃包子，一是时间安排紧，这样速度快；二则是因为圆圆的包子有“任务圆满”的意思。

据黄兵介绍，每次发射结束，大家会回到一个很大的食堂，围在大屏幕前。很多岗位的同志发射时看不到现场，只能感受到火箭起飞后脚下轰隆隆的震动，回来后就聚在一起在大屏幕上重温视频，感受发射的震撼，庆祝成功。

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