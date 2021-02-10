美预算局长提名人忧中国技术存在安全威胁

美国白宫预算管理局局长提名人坦登（Neera Tanden）周二（9日）表达了对中国的批评，她担忧中国技术构成的潜在安全威胁，并指责北京方面未能履行双边承诺。

据路透社报道，坦登告诉美国参议员，她将与国会合作，加强美国供应链的安全，并将与盟友合作，向北京施加更大压力，要求其遵守全球贸易规则。

她在参议院国土安全和政府事务委员会举行的确认听证会上表示：“在过去的几年里，北京方面并未履行中美两国双边关系里中国方面的责任。”“至关重要的是，我们要确保中国做出改变，”她说，“我们要召集盟友向中国施压，确保中国有一个公平的贸易体系，让美国企业能够真正与中国企业竞争。”

她指出，双边贸易关系在改变中国的“重商主义”方式和解决中国未能遵守全球贸易规则方面没有起到有效作用，她称全球贸易规则对美国企业和美国工人不公平。

她还告诉委员会，她也对华为电信设备等中国产品给美国供应链构成的威胁感到担忧，并将仔细研究政府的采购。

当被问及她是否认为母公司为中国企业的TikTok构成安全威胁时，坦登说，“我认为我们应该担忧任何获取信息并分享其私人技术信息的实体。就TikTok这方面做法的程度而言，我也认为存在这种担忧。”

坦登还强调了拜登政府对人权的关注，并表示她满怀希望地认为，香港的新一代领导人正在为“基本人权和基本人权保护”而奋斗。”