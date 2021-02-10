顺丰将收购马国首富旗下的嘉里物流控股权

中国快递巨头顺丰控股寻求通过一宗176亿港元（30.11亿新元）的交易，获得马来西亚首富郭鹤年旗下嘉里物流的控制权。

据彭博社报道，双方周三（10日）在港交所发布联合公告，顺丰控股计划以每股18.8港元的价格收购在港上市的嘉里物流51.8%的股份。彭博新闻社上周报道，顺丰控股正在研究对嘉里物流的潜在投资。

根据公告，嘉里物流还计划作价135亿港元出售部分仓库资产，并以45亿元台币（2.13亿新元）的价格将台湾业务出售给母公司。嘉里物流建议待完成仓库出售后，宣派每股7.28港元的特别股息。接受顺丰控股要约的股东每股将获得包括特别股息在内的26.08港元，较最新收盘价溢价11%。

郭鹤年是马来西亚首富，通过家族企业嘉里集团及其上市地产子公司嘉里建设控股嘉里物流。顺丰控股将以现金方式收购嘉里物流的股份，并计划让其保持在香港上市状态。交易完成后，嘉里建设在该物流公司的持股比例将从40%降至约20%。

顺丰控股复牌后，股价在深圳上涨10%，触及涨停板。嘉里物流在香港一度涨10.5%，创下历史新高；嘉里建设一度涨19%，创2009年5月以来的最大盘中涨幅。

这项交易将帮助顺丰控股扩大其分销网络和供应链服务，在整个亚洲占有一席之地。嘉里物流将成为该中国承运商进行国际扩张的主要工具。顺丰控股的股价在过去12个月里上涨了一倍多，市值从而达到约750亿美元（994.8亿新元），超过了联邦快递。

得益于阿里巴巴和京东等公司带来的中国网购活动增长，该集团旗下的顺丰速运发展迅速。2019年，顺丰控股完成了以55亿元人民币（8.55亿美元）收购Deutsche Post DHL Group的中国供应链资产。

嘉里物流提供空运、陆路货运和海运服务，以及电商公司报关代理和跨境物流。其客户包括时尚品牌、食品和饮料分销商、消费品公司、电子产品制造商以及遍及亚洲的其他公司。

摩根大通担任顺丰控股的财务顾问，嘉里系公司雇的财务顾问是花旗集团。