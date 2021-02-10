前记者称被家暴 官方调查显示与事实有出入

曾在《新京报》《南方都市报》等媒体任职的前记者马金瑜在网上文章中自称不堪丈夫长期家暴，带三个孩子逃离青海贵德，并将自己形容为“另一个‘拉姆’”，引起大陆网民对她本人的关注以及对家暴的讨论。

青海贵德昨晚（9日）在官方微信公众号上发布相关调查报告。报告内容引述当地群众和谢德成反映，“扎西”一名是其婚后由马金瑜所起，在经营微店后为便于经商，谢德成经常着藏服。同时调取谢德成户籍信息，查明谢德成及其父母民族均为汉族。二人在贵德生活期间，据周边群众反映夫妻因性格差异、受教育程度不同，特别是开微店做生意后，常因琐事发生口角，从目前调查的情况显示二人经常吵架，偶尔会动手打架，曾有朋友参与劝解，现场目睹马金瑜面部有淤青，谢德成颈部有伤痕并出血。

青海省人民医院病案室病案确有马金瑜2011年的住院记录，但病案显示马金瑜入院事由为发生车祸致双前额骨骨折、左眼视神经损伤、头皮裂伤。除2011年外，马金瑜在省人民医院无住院记录。根据其他信息，警方查阅了青海红十字医院病案室病案，显示有马金瑜于2011年、2014年、2016年的住院生育记录。贵德县人民医院无马金瑜住院治疗记录。

2018年以来，贵德县妇联没有关于马金瑜及其委托人的相关信访记录，贵德县委宣传部、贵德县文联、贵德县电视台等部门工作人员均表示未曾收到马金瑜相关信件。同时警方调取2015年至今贵德县110指挥中心及辖区派出所报警记录，均未发现马金瑜求助警情。

马金瑜此前在文中所述养蜂期间曾受到过村干部威胁并索要钱财一事，经查，谢德成本人及新街乡鱼山村委会干部均表示从未有类似事情发生。马金瑜家中保姆秀某措，商铺女工周某措两人均表示本人及店内其他女工从没有被家暴的经历。警方调取贵德县近五年来非正常死亡案卷，没有因家暴跳河自杀的案件。

通报称，贵德县政府部门过多种渠道获悉马金瑜联系方式，多次尝试与其取得联系均未果。而马金瑜委托律师，2月9日致电贵德警方，称：“当事人马金瑜因疫情及孩子无人照顾等原因，无法于近日协助警方接受调查，相关报案材料和证据正在整理当中，待完备后会以邮寄方式送达。”

贵德警方表示，会根据马金瑜委托律师提供的相关证据，依法开展调查。

通报最后强调，家庭暴力是法律明令禁止的违法犯罪行为，反对一切形式的家庭暴力，反对任何针对妇女儿童权益的侵害行为，同时也反对任何形式的臆测或者污名化的抹黑。