贵州茅台终止8.2亿元捐赠事项

在引发中小股东质疑后，贵州茅台终止了总金额达8.2亿元（人民币，下同，约1.7亿新元）的四个捐赠事项。

据《证券时报》报道，贵州茅台发布第三届董事会2021年度第一次会议决议公告，其中一项《关于终止有关捐赠事项的议案》决定终止贵州茅台及其子公司的四个捐赠事项，合计金额达8.2亿元。

这四个捐赠事项包括：公向贵州省见义勇为基金会捐资200万元；向仁怀市人民政府捐资1200万元专项建设酒类火灾处置专业队；向仁怀市人民政府捐资2.6亿元专项建设茅台镇骑龙1万吨生活污水处理厂；向习水县人民政府捐资不超过5.46亿元专项建设习水县习新大道建设工程。贵州茅台还表示，截至目前，公司未支付上述捐赠款项。

同日晚间，茅台时空公众号刊载今时品牌实验室高级研究员戴世锦的评论文章，文中指出，茅台此番取消相关捐赠议案，并非是对其公益责任与理想的否定，恰恰相反，是需要从制度层面，与股东一起培育共识的土壤与基础。从常识来看，国有企业决策，再修正，必有一个不算短的讨论与审批过程——对此，更多股民也报以了包容与正面的评价。

上述四项捐赠事项在2020年9月贵州茅台的董事会上获得通过。贵州茅台彼时发布公告，会议六项议案中四项有关捐赠。

这些捐赠事项却引起了中小股东质疑。网名为“茅台900元真不算高”的贵州茅台小股东曾在社交媒体表示，曾先后向证监会、上交所等多个部门进行了实名举报，理由是“茅台董事会严重侵害了上市公司公众股东的利益”。该小股东还表示已经有近百名股东拟就此联合发起集体诉讼。

不过，也有股东持不同观点。同样身为茅台中小股东中的一员，深圳市林园投资董事长林园曾对媒体表示，茅台承担一定的社会责任，“如果重开股东大会，我会投赞成票”。

公开资料显示，2020年全年，茅台公布的捐资项目一共有11项，合计有13.9亿元，捐赠对象包括贵州省内的学校、国防教育基地、村集体经济产业等。