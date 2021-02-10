全球芯片卖家：华为下滑 小米大增

市场调研机构Gartner发布2020年前十大半导体买家。苹果在2019年重回头号位置后继续保持领先位置，市场份额达到11.9%。华为受美国禁令产生的负面影响愈发显著，2020年大幅削减其半导体支出，比2019年减少了23.5%，小米则出现了明显的正增长。

据第一财经报道，Gartner研究总监山治正（Masatsune Yamaji）分析说，2020年在家办公对移动PC和平板电脑的需求增加，极大地推动了Mac和iPad的生产。2020年下半年开始，苹果Mac也开始迁移到Arm架构。

华为2020年大幅削减其半导体支出，比2019年减少了23.5%，也是前十大买家中跌幅最大的。山治正解释称，由于美国政府2020年加强了对华为的制裁措施，限制了其购买芯片能力，从而限制了其智能手机的供应并减少了其市场份额。“然而，随着其他中国智能手机厂商填补华为留下的这一市场，中国市场对半导体供应商而言仍然至关重要。”

调研机构IDC近期报告显示，2020年第四季度中国智能手机市场出货量约8640万台，同比小幅上升0.3%。其中，苹果、OPPO、vivo和小米均出现了明显的正增长，华为下滑34.5%。

IDC指出，华为新品旗舰Mate 40系列的供应严重受限，出货量相比2019年同期的Mate 30系列降幅超过60%。畅享、nova等系列虽然也有新品上市，但同样也面临不同程度的缺货，这造成了高端市场的巨大空缺和线下渠道中端价位段内的市场机会。此外，刚刚独立拆分的荣耀，也难以在“双十一”期间在线上市场展现出足够的动力。因此，华为在第四季度的同比降幅扩大无法避免。全年国内市场约1.25亿台出货量，相比2019年也出现两位数下滑。

在全球前十大半导体买家中，小米用于购买半导体的支出增幅最大，2020年较2019年增长了26%。山治正认为，在疫情下，小米智能手机业务受到影响最小，这主要归于其线上渠道推动的销售模式。“对华为的制裁使小米能够在智能手机市场上获得更多的市场份额。与此同时，小米在包括智能电视、可穿戴设备和智能家电在内的各种IoT设备中取得的成功也增加了其在2020年的半导体支出。”2020年四季度，小米在国内市场出货量增加48%。

Gartner报告显示，排名前十的OEM厂商在2020年的半导体支出增长了10%，占总市场的42%，高于2019年的40.9%。

山治正认为，主要有两大因素影响了2020年OEM的半导体支出，即疫情以及中美贸易冲突。“疫情削弱了对5G手机的需求并中断了汽车生产，但拉动了移动PC和游戏的需求，以及对数据中心的投资。”