疫下香港盆菜创新销量旺

今年农历新年是香港疫情防控的关键时刻，日前特区政府再次延长食肆晚上6时后禁止堂食的防疫措施，相关措施横跨春节假期，不少市民外出聚餐计划取消，但应时对景的盆菜外卖却“逆市”销量畅旺。

据香港中通社报道，寓意团圆的“盆菜”是不少香港人必不可少的年夜饭菜肴，选用的食材考究，除了鱼蛋、猪皮、虾等传统食材外，更有象征“发财”的发菜或“年年有余”的鲍鱼等，饱含“好意头”的盆菜不仅是一道传统佳肴，也承载着港民对于新年的希望。

盆菜内含12至18种不同食材，菜种丰富，大可避免“众口难调”一说，是不少家庭的不二之选。

随着新春临近，香港餐饮联业协会会长黄家和告诉记者，盆菜的销情相当乐观，较往年相比大增五倍之多。更有从未推出过盆菜的酒楼、饭店也开始涉足这一领域，甚至五星级酒店和大型连锁超市也纷纷加入以求分得“一杯羹”。

记者亦发现不少餐厅推陈出新，小龙皇盆菜、蟹粉盆菜、古法羊腩盆菜等式式俱备，亦有餐厅在地域风味上挖空心思，日式、越式及韩式口味应有尽有，噱头十足。

盆菜历史悠久，最早可追溯至南宋末年，宋帝逃难至香港新界围村一带，位于穷乡僻壤的百姓食材不足，只能东拼西凑将所有的食材迭放至盆中进贡，至今历经数百年。

2003年12月香港走出沙斯（SARS）后，当时已停用的九龙启德机场停机坪筵开660席，近万名市民团聚一起。当时的宴席不仅打破了吃盆菜人数最高的世界纪录。

如今香港疫情持续，各式盆菜宴活动接连取消，曾经策划2003年“万人盆菜宴”的黄家和表示，希望这次疫情过去后，可以再次开筵，让走出疫情阴霾的香港市民，热闹一聚。