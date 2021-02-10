消息：苹果与台积电合作开发超先进显示技术

日本媒体从消息人士处获悉，苹果与台积电的关系进一步深化，双方正合作开发超高级显示器技术。

综合IT之家和《日经亚洲》报道，据悉双方正合作开发超高级显示器技术。知情人士透露，苹果计划开发 micro OLED 显示器，这是一种全新的显示技术，直接内置于芯片晶圆上，最终目标是在即将发布的 AR （增强现实）设备中应用这项新技术。

记者了解到，micro OLED 显示屏不像智能手机和电视中的传统 LCD 屏幕，也不像高端智能手机中的 OLED 显示屏那样直接建在玻璃基板上。

知情人士说，这些新显示屏可直接建在晶圆上。众所周知，晶圆是制造半导体芯片的基材，可利用该材料做出更薄、更小、耗电更少的显示屏，使其更适合用于可穿戴的 AR 设备。

据悉，micro OLED 项目目前处于试产阶段，将需要数年时间才能实现量产，目前正在开发的显示器尺寸只有不到1英寸大小。

一位对 micro OLED 研发项目有直接了解的消息人士说：“面板厂商把屏幕做得越来越大，但对于像 AR 设备来说，用户更需要一个非常小的屏幕，苹果正在与台积电合作开发这项技术，因为这家芯片制造商的专长是让产品变得又小又好，而苹果也将发挥面板专家在显示技术方面的专业知识。”

消息人士说，计划中的 micro OLED 显示器生产部分将使用台积电现有的芯片生产设备和工艺。该项目是苹果位于台湾北部城市桃园龙潭区的秘密实验室正在进行的两个项目之一（以及 micro LED）。