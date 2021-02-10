中国公布宗教教职人员管理办法 须拥护中共领导

中国国家宗教事务局昨天（9日）公布《宗教教职人员管理办法》，将于5月1日起正式实施，规定宗教教职人员应当热爱祖国，拥护中国共产党领导，推进宗教中国化，不得违反国家有关规定接受境内外捐赠等。

《办法》共七章52条，总则第三条提到，宗教教职人员应当热爱祖国，拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，遵守宪法、法律、法规和规章，践行社会主义核心价值观，坚持中国宗教独立自主自办原则，坚持宗教中国化方向，维护国家统一、民族团结、宗教和睦与社会稳定。

《办法》也列明宗教人员应尽的权利和义务，并规范宗教教职人员行为，包括不得从事危害国家安全、公共安全，宣扬、支持、资助宗教极端主义，破坏民族团结、分裂国家，进行恐怖活动或者参与相关活动；不得干预行政、司法、教育等国家职能的实施；不得受境外势力支配，擅自接受境外宗教团体或者机构委任教职；以及不得违反国家有关规定接受境内外捐赠等。

《办法》第16条涉及天主教，规定主教由中国天主教主教团批准并祝圣。中国天主教爱国会和中国天主教主教团应当在主教祝圣后20日内，填写天主教主教备案表，报国家宗教事务局备案，并提交相关材料。

新华社报道称，中国国家宗教事务局有关负责人表示，办法对于深入贯彻落实《宗教事务条例》，规范宗教教职人员管理，加强宗教人才队伍建设，推进宗教中国化具有重要意义。