中国经济复苏预示黄金需求在春节将受提振

中国经济从冠状病毒大流行中复苏预示着黄金需求可能在春节受到提振，对珠宝需求继去年被抹杀之后将会反弹的预期逐渐增强。

据彭博社报道，珠宝销售从线下转为线上，内地珠宝零售商近几个月报告了强劲的销售业绩。这与去年春节的情况截然不同，当时激增的病例迫使商店缩短营业时间并安排员工休假，消费者也遏制了支出。

尽管在后三个季度反弹，但2020年初的巨大冲估使得中国这个全球最大黄金消费国的需求下降了35%，全年总量跌至2009年以来最低。中国春节假期，通常是购买黄金的好时候，将于周四开启。

对于春节销售的乐观情绪高涨，咨询公司Metals Focus的董事总经理卡瓦利斯（Nikos Kavalis）说，他相信“由于疫情导致2020年的同期基数较低，销售同比将实现增长。”

不过，消费不太可能恢复疫情前的水平。香港金银业贸易场理事长张德熙分析说，由于某些省份再次出现疫情，需求可能会比2018年和2019年同期低30%左右。

中国北方部分地区最近实施了封锁措施以遏制疫情，而且政府已采取措施阻止大家回乡过年。这可能会扭曲一些传统春节支出。

数据和咨询公司凯度消费者指数(Kantar Worldpanel)大中华区总经理虞坚说：“春节通常是金饰销售旺季，主要是因为人们想在走亲访友时送礼，但是，由于今年疫情零星爆发，消费者将大大减少外出。”

更强劲的春节表现也可能指向更乐观的年度前景。世界黄金协会中国区董事总经理王立新说，随着决策者将内需摆在首要位置，今年中国的需求可能会增长。他说，这很可能是黄金需求，特别是珠宝需求的好兆头。