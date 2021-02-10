任正非首谈小女儿出道：当艺人真是苦

中国华为内部论坛心声社区2月9日晚间发布创始人任正非当天在一场活动上的采访纪要。

对于两个女儿选择了不同的发展道路，任正非首次发表了看法。

任正非说：“每个小孩自己的兴趣爱好不同，我们父母怎么能左右呢？小孩想走什么路就走什么路，她喜欢就行。以前我对文艺行业一点都不了解，自从她从事这个行业以后，我才知道当艺人真是苦，但是她自己无怨无悔，父母也不想去干预她。”

任正非上周就为姚安娜注册商标事件向全体员工道歉，并解释称，中国大陆公民必须用公司名义或持有个体工商营业执照才可申请注册商标，但姚安娜刚毕业还没有注册自己的公司。

对于大女儿孟晚舟，他表示，“还是应对好加拿大的法律程序。”

任正非在现场还提到了退休问题。他表示，“现在的关键不是什么时候退休，而是退休之后干什么。我太太说‘你可以喝茶’，我上午可以喝茶，下午再喝茶就睡不着了。那找不到可娱乐的项目，暂时只有继续干活。希望你们帮我创造一个娱乐项目，我这个人有个缺点，就是没有什么兴趣爱好。”

任正非此番对小女儿出道的言论引起网民争论，有网民嘲讽说“何不食肉糜”，“打工人的苦你可知道？” “自诩公主都苦了？？那劳动人民苦不苦？？？”还有人借机再次讽刺姚安娜高起点出道，“是啊，顶层设计，各路人马配齐，资源平台对接，养几十号人陪着一个人玩。确实辛苦……”但也有网民认为，任正非“护女心切可以理解”，呼吁大家“不要道德绑架”。