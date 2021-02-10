习近平出席春节团拜 赞中国各项事业取得新重大成就

中国国务院今天（2月10日）上午举行春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话。包括王岐山在内的党和国家领导人也出席活动

据新华社报道，约1000名各界人士出席团拜会。党和国家领导人李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等出席团拜会。

习近平在讲话中提到，全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，在中国共产党奋斗史、新中国发展史、中华民族文明史上都具有里程碑意义。

同时，他表示决不能骄傲自满、止步不前，要继续谦虚谨慎、戒骄戒躁，继续艰苦奋斗、锐意进取，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴而奋力拼搏，为人类和平与发展的崇高事业不断作出新的更大贡献。

习近平在讲话中回顾了过去一年中国各方面所取得的成绩，表示既有惊心动魄的风云突变，又有豪情万丈的砥砺前行。

他指出，一年来中国在世界上率先控制住疫情蔓延，在全球主要经济体中率先实现经济正增长，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，脱贫攻坚目标任务如期完成，重大科技创新成果捷报频传，共建“一带一路”扎实推进，“十三五”规划圆满收官，构建人类命运共同体得到国际社会广泛认同，各项事业取得新的重大成就。

对于新的一年，习近平强调要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，统筹发展和安全，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，努力实现“十四五”时期发展开好局、起好步，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。

习近平指出，只要中共始终站在时代潮流最前列、站在攻坚克难最前沿、站在最广大人民之中，就必将永远立于不败之地。

他最后强调，在中华文化里，牛是勤劳、奉献、奋进、力量的象征。人们把为民服务、无私奉献比喻为孺子牛，把创新发展、攻坚克难比喻为拓荒牛，把艰苦奋斗、吃苦耐劳比喻为老黄牛。他鼓励，要大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，以不怕苦、能吃苦的牛劲牛力，不用扬鞭自奋蹄，继续为中华民族伟大复兴辛勤耕耘、勇往直前，在新时代创造新的历史辉煌。

中共中央、全国人大常委会、国务院、最高人民法院、最高人民检察院、全国政协、中央军委领导同志和老同志出席团拜会。

参加团拜会的还有中央党政军群各部门及北京市负责同志，各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表，离退休老同志代表，著名专家学者及首都各界人士代表。