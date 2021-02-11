中美元首通话 拜登对港疆台局势强调“根本性关切”

美国总统拜登今天上午与中国国家主席习近平通电话。拜登在通话中向习近平强调了美国对北京的经济行为，以及香港、新疆、台湾局势的“根本性关切”（fundamental concern）。

这是拜登上任后中美元首首次通话。

根据白宫的通报，拜登对北京具“胁迫性和不公平”（coercive and unfair）的经济行为、香港实施的镇压、在新疆侵犯人权以及在区域内包括针对台湾的愈发强硬行为表达根本性关切。

拜登也重申，他将优先关注保护美国人民安全、繁荣、健康、及生活方式，以及维持一个“自由与开放的印度-太平洋”。

拜登在通话中表示，在推动美国人民与盟友的利益时，致力于寻求“务实、结果导向的接触”。

拜登也向中国人民祝贺农历新年快乐。

两国元首也就抗击冠病疫情、面对全球卫生安全、气候变化、防止武器扩散等共同挑战交换看法。

另据央视新闻报道，习近平强调中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是一场灾难。

习近平强调，台湾、涉港、涉疆等问题是中国内政，事关中国主权和领土完整，美方应该尊重中国的核心利益，慎重行事。

他指出，中美关系恢复和发展是过去半个多世纪里国际关系中“一个最重要的事件”。虽然期间也经历了不少曲折和困难，但总体不断向前，而且取得了丰硕成果，造福了两国人民，也促进了世界和平、稳定、繁荣。中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。

习近平指出，当前中美关系正处于重要关口。推动中美关系健康稳定发展，是两国人民和国际社会的共同期盼。

他指出，中美在一些问题上会有不同看法，关键是要相互尊重、平等相待，以建设性方式妥善管控和处理。两国外交部门可就双边关系中的广泛问题以及重大国际和地区问题深入沟通，两国经济、金融、执法、军队等部门也可以多开展一些接触。中美双方应该重新建立各种对话机制，准确了解彼此的政策意图，避免误解误判。要分清哪些是分歧，要很好管控；哪些有合作意义，共同推动走上合作轨道。

拜登在上任首日曾透露自己之前与习近平的一次私人对话中，用“可能性”（possibilities）向他定义了美国的特点。习近平在今天的通话中也提到了这次对话。

习近平强调，希望现在这种可能性朝着有利于两国关系改善的方向发展。两国应该共同努力、相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展，给两国人民带来更多实实在在的利益，为抗击新冠肺炎疫情、促进世界经济复苏和维护地区和平稳定作出应有贡献。

习近平强调，面对当前充满不确定性的国际形势，中美作为联合国安理会常任理事国，承担着特殊国际责任和义务。双方应该顺应世界潮流，共同维护亚太地区和平稳定，为促进世界和平与发展作出历史性贡献。