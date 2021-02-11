除夕夜京津冀可能出现严重空气污染

中国生态环境部预测，春节前至初二，受高湿静稳条件和烟花爆竹燃放等不利因素影响，中国大部空气质量相对较差，部分地区可能出现中至重度污染过程；初三起，受持续冷空气过程影响，全国空气质量趋势总体向好。

据新华社报道，具体看，京津冀及周边地区将经历一次污染过程。除夕夜间(11日晚)受烟花爆竹燃放和不利气象条件影响，区域内污染程度将进一步加重，京津冀中南部以重度至严重污染为主；初一(12日)开始，受持续东北方向弱冷空气影响，区域中北部污染逐步缓解，但区域中南部受冷空气影响有限，缓解过程有所滞后。春节后期，受强冷空气影响，空气质量逐步改善。

除夕和初一期间，吉林中西部和辽宁中西部以轻至中度污染为主，辽宁中部可能出现重度污染。西北地区空气质量总体较好，陕西关中等地区除夕至初二前后将持续出现中至重度污染过程。

生态环境部有关负责人表示，随着近年来各地不断完善烟花爆竹管控措施，全国除夕初一空气质量呈逐年改善趋势，重污染天数逐年减少。

这位负责人说，考虑到今年除夕初一期间，中国大部分地区大气扩散条件不理想，为减少污染排放、降低污染峰值、保护人民群众身体健康，生态环境部提倡公众春节期间尽量不放或少放烟花爆竹，过一个安全、祥和、绿色、健康的春节。



