腾讯证实有员工因涉腐败被调查，但称此案涉及个人行为而非公司业务。

据彭博社报道，腾讯的一位发言人称，对该名员工张峰（Zhang Feng）的调查不涉及腾讯旗下的微信服务。

这位发言人也称，腾讯董事长兼联合创始人马化腾没有被调查，他可以自由离境，去年还到访过新加坡。

《华尔街日报》较早前引述知情人士称，腾讯高管张峰因涉及中国前执法高官的贪腐案件而被中国相关部门控制。

报道说，张峰涉嫌未经授权分享微信收集的个人数据，将微信数据移交给中国前公安部副部长孙力军。孙力军目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

知情人士称，当局正在调查张峰与孙力军分享了什么样的信息，以及孙力军可能利用信息做些什么。

河北省张家口市政府的一份通稿，曾指张峰为腾讯副总裁，并称张峰曾在2018年10月与该市武卫东市长会面，双方还就科技冬奥、精准扶贫等产业合作进行了对接交流。

但彭博社引述腾讯发言人称，张峰从未担任过高级职位，也不是副总裁。

腾讯本月早些时候表示，2019年第四季度以来，腾讯反舞弊调查部共发现查处违反“腾讯高压线”案件60余起，100余人因违反“腾讯高压线”被辞退，40余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。

报道说，腾讯罕见的反舞弊通报凸显出北京对于政府干部和企业高管腐败行为的高压立场。除腾讯外，中国也加强了对阿里巴巴等科技巨头的监管。

腾讯股价今天在香港一度下跌1.6%，随后缩小跌幅。

