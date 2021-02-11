从“建国”到“沐辰” 中国人取名趋儒雅

中国公安部户政管理研究中心2月8日公布《二〇二〇年全国姓名报告》，在姓氏文化氛围浓厚的河南引起广泛关注。

据中新社报道，根据《报告》，2020年“百家姓”中新生儿登记李姓最多。在除夕前后，分布在天南地北的李富大家庭的68口人，在微信群里热闹地聊起姓氏话题。

“大家都发个红包庆贺李姓新生儿排全国第一！”“李氏家庭基金何时提上日程？”“李家人丁兴旺了但家风不能忘啊！”

长期致力于姓氏文化研究的河南省社会科学院历史与考古研究所所长张新斌说：“从《报告》公布的内容看，中国男女起名有一定规律，有着很深的时代烙印，如今更趋向文雅，更具当代特色。”

据报道，纵观1949年以来的名字变化，不难发现，中国人起名从最初的“下里巴人”到如今的“阳春白雪”盛行。

这种变化也可从李富家族的起名可窥一斑，有新中国成立初期的“建国”，也有八九十年代的“磊”，还有老土的“狗剩”，如今又不乏“沐辰”“梦欣”及英文“Jong”。

“儒雅名字的兴盛，反映出当代文化某种追求和趋势。”在张新斌看来，中国人取名一直跟随时代变化，变化的是名字，不变的是姓氏文化的传承。

报道说，中国是世界上最早使用姓氏的国家，姓氏文化可以追溯到五千年前。以河南为例，在《新百家姓》中，有73个姓氏在河南找到发源地，48个姓氏主要发源地在河南，被称为“中华姓氏的摇篮”。

“姓氏文化是最接地气的文化，和普通百姓息息相关。”河南省姓氏文化研究会会长林宪斋表示，河南是中华姓氏文化研究的主要基地，相关专家也主要集中在河南。近年来，河南民间对姓氏文化的热情持续高涨，自发成立了许多姓氏宗亲组织。

比如，钟情于搜集牒谱的魏怀习不仅致力于魏氏宗亲组织，还发起创建了河南省家谱研究会和“中华家谱馆”，搜集到了500多个姓氏的数万部家谱。

据张新斌研究，当代修谱呈现出新特点，譬如重视对姓氏根源的探寻，重视对姓氏文化内涵的挖掘，顺应独生子女政策而允许女儿入谱等。

公安部的《报告》也指出，随着人们思想观念变化，特别是2016年全面放开二孩政策实施后，子女随母姓的情形有所增加。

张新斌说，家谱和祠堂的修建需要正确引导，剔除封建糟粕，将其引导为家训、家风传承的重要路径，为文化自信提供更多的基础支撑。