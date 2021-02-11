“85后”清华毕业生出任大同市云州区委书记

曾在清华大学学习工作8年的“85后”干部宁文鑫，已于近日出任山西省大同市云州区委书记。

大同市云州区广播电视台微信公众号“云州新闻”2月9日发布消息：2月7日，中共大同市云州区委常委会议在坊城新村召开，区委书记宁文鑫主持会议并讲话，区领导郭普跃、谢云、范晓强等人参加会议。

此前的1月24日，山西省委组织部发布拟任职干部公示信息。其中，时任阳泉市郊区区委副书记、区长的宁文鑫，拟任县（市、区）委书记。

官方履历显示，宁文鑫1985年6月出生，是山西晋中人，2003年6月加入中国共产党，2011年7月参加工作，硕士研究生学历。2011年7月清华大学电子工程系硕士研究生毕业。

宁文鑫曾担任清华大学招生办公室主任助理、副主任，阳泉市经济信息中心副调研员，阳泉市郊区义井镇党委副书记、镇长、党委书记，阳泉市郊区区委常委，阳泉市城区区委常委，阳泉市郊区区委副书记、区长。

据澎湃新闻报道，2016年3月，山西新闻网曾刊文《选择山西 正当其时——三名清华北大选调生畅谈回晋工作心路历程》，其中之一就是宁文鑫。

宁文鑫当时自述：“在母校浓厚的‘入主流、上大舞台、成大事业’的氛围中熏陶了多年的我，对到政府部门、到基层工作有一种朴素的向往。2009年初，我在参加寒假学生工作研讨会时被一组数据深深震撼，清华每年在山西要招生大约100人，但一年3000多名就业的毕业生里只有5人到山西工作。而在北京招生大约300人的情况下，有2000多名毕业生留在北京工作。那天晚上，我彻夜难眠，母校的教诲、家乡的发展、个人的抱负交织在一起。也就是从那一天起，我把回家乡干事创业作为人生目标，并一直走到了今天。”

宁文鑫在文中表示：“选择山西，恰逢其时。记得是我刚担任镇长时，一名村干部跟我说，‘镇长是管钱的，前几年那日子多舒服，现在管得太紧了，你真是没赶上好时候。’”

回到山西工作将近四年，他目睹了塌方式腐败最后阶段的疯狂，也参与了全省上下净化政治生态、实现弊革风清的不懈努力。

宁文鑫表示，用亲身经历认识到，没有什么比一个风清气正的环境更有利于年轻人成长了。他认为自己不是没赶上好时候，反而是赶上了最好的时候。特别是山西经济发展长期依赖资源，人才底子很薄。经济发展方式的革故鼎新，将会为在座各位提供施展才华的广阔舞台。