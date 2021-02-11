中国驻缅甸使馆外数百名示威者聚集

据路透社报道，数百名示威者今天聚集在仰光的中国驻缅甸使馆外头，抗议北京支持缅甸军政府。

中国外交部发言人上周在例行记者会上，已经对有关中国支持或默许缅甸发生军事政变的说法予以否认。

报道说，有示威者高举“支持缅甸、别支持独裁者”的标语，另有示威者告诉缅甸媒体：“中国部长们的作为，似乎是在支持军人政变。”

中国驻缅甸使馆还未就此事回应。

报道说，中国驻缅甸使馆昨天（10日）深夜在其面簿账号上发声明，否认有关中国飞机载着技术人员进入缅甸的网络传闻，并强调那只是例常的货机航班运载包括海鲜在内的食品进出缅甸。

报道说，中国驻缅甸使馆的面簿账号今天无法登入。

在昨天的中国外交部例行记者会上，法新社记者询问有关缅甸国内传出中国向缅方提供设备，还派出信息技术专家的说法是否属实。中国外交部发言人汪文斌对此回应说，他没有听闻。

汪文斌还说：“此前在缅甸问题上也有关于中方的的不实消息和谣言，请大家不要轻信有关说法。”

汪文斌重申，作为缅甸的友好邻邦，中方关注缅甸当前的局势，希望缅甸各方从国家发展稳定大局出发，在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。

缅甸政局在本月1日发生突变，原国务资政、前实质领导人翁山淑枝，以及前总统温敏和部分全国民主联盟的高层被抓走，军方随后宣布接管国家行政权力。