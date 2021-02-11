孟丹丹 北京报道

北京东城区经营鲜花店的张杰（25岁）今年生平首次没有返回山东老家与父母一起过年。留守北京就地过年是因冠病疫情迫不得已，他也干脆趁节庆日开店多挣点钱。

每逢农历新年，中国民众都不远千里回家团圆，冠病改变了这一历经千年的传统习俗。和张杰一样就地过年的人为数不少，据中国央视新闻5日报道，一项调查显示逾七成的农民工选择就地过年。

很多民众为避免大规模人口流动带来疫情传播风险，决定听从政府的呼吁就地过年，也有人不愿受累于往返城乡的重重限制，宁愿留在工作的城市，过一个与往年不一样的春节。

来京打拼四年的张杰告诉《联合早报》，往年他都在除夕之前赶回济南，与父母家人一起吃团圆饭。今年选择就地过年，除了响应政府号召外，也是因为不想错过2月14日情人节，花店生意的旺季。

张杰的花店位于朝阳门商圈的地下室，20多平米的空间堆满了当天凌晨采购的鲜花。

北京朝阳门鲜花店老板张杰（25岁）今年选择就地过年，除了响应政府号召外，也想趁2月14日情人节，花店生意的旺季多挣钱。（孟丹丹摄）

“以往回家过年，都会给父母些钱，三万，五万的，”他一边手不停歇地拆分，包装花束，一边诉说去年生意的不易。“2019年下半年花店刚开张不久，就赶上了疫情，去年忙了一整年，几乎都没挣到钱。”

去年鲜花生意不景气，牛年伊始，就地过年的人明显增多，北京不再上演“空城计”，这给张杰的鲜花店带来生财的好时机。他准备大年初一一早，就去十公里外的批发市场多进些鲜花，“今年鲜花应该会好卖，一定会有赚钱，”他颇有信心地说。

就地过年给鲜花店带来商机，快递公司也因持续增长的网购需求而喊出过年不打烊的口号。六年前从江西婺源来京做快递的小程（27岁）告诉本报，公司在春节期间继续营业，今年也是他第一次留京过年、打工。

小程说，因为有好些快递员选择返乡，于是老板把回乡快递员的单子分派给就地过年的员工，每单多给0.2元（人民币，约合0.04新元）。这意味着，多送100单，可获得20元的额外提成。

小程和小伙伴们都认为这奖励太微薄，但失望之余，还是体谅老板的难处。“有活干总是好的，老板自己也要送货”。他也宽慰自己说：“毕竟今年情况特殊，一次不回家也没什么，好在还有钱可以挣。”

小程也坦言，如果回乡不用隔离，反复测核酸等繁琐手续，他“特别想回老家过年”。

在北京做了六年快递的小程（27岁 ）第一次留守北京过年，也是他最后一次在京就地过年。春节过后，他准备返乡找对象成家，在老家江西婺源安顿下来。（孟丹丹摄）

以往返乡过年时，与家人其乐融融的场景成了他就地过年时最开心的回忆：“每年家里都会杀猪，家养的猪肉味道很香，跟超市买的不一样......”

除了可以吃上可口丰盛的年夜饭外，最令他期待的是回乡完成人生大事——找对象。他有些腼腆地说，27岁在婺源当地已经是“年龄很大了，早就该娶妻生子了”。

为让留守打工人安心过年，一些城市纷纷为就地过年的打工人发红包、给补贴、送消费券以及手机话费等，希望给他们送上一份温暖。

中国中部城市安徽合肥承诺为打工人发放“工作红包”，缴纳社保的非户籍人员可获1000元现金。东部省份浙江的宁波，在春节期间向留守打工人免费开放多个景区。在江苏苏州就地过年的打工人在申请积分落户时，可多加15分，好让他们更快获得当地的户口。

尽管企业和政府展现出种种留人的诚意，但春节毕竟还是中国举国上下家庭团聚最隆重的节日，如果身边没有父母或子女家人的陪伴，过年应有的仪式感也就变淡了。

去年9月份从河北秦皇岛来京的打工人车静（54岁），今年是第一次独自就地过年。

车静今年第一次在京就地过年。由于家人不在一起，一年中最丰盛的年夜饭也就变得简单，饭菜虽然从简，但对于车静来说“只要家人在，不管在哪里，都是过年。”（孟丹丹摄）

冠病疫情爆发之前，她一直在老家儿子经营的餐馆里帮忙。去年，餐饮业和旅游业因疫情肆虐遭遇重创，大批餐馆接连倒闭，车静儿子的餐馆也未能幸免。

餐馆关张后，儿子远去黑龙江佳木斯另寻生计，车静也因此没活干，再加上疫情持续，秦皇岛当地能提供的合适招聘岗位少之又少。经过一番周折，她来到了北京东城区，当起了社区保洁与垃圾分类员。

“如果没有这场疫情，我们干餐饮的，年三十其实是最忙的时候，忙到几乎没时间坐下来正儿八经地一起吃年夜饭。”

受访者车静（左一）在北京东城区幸福大街社区，与留京过年的同事一起包饺子，吃一顿别样的团圆饭来迎接新年。（孟丹丹摄）

回想起疫情前全家人忙碌的场景，她有些感慨：“现在在外打工，时间倒是有，可条件有限，（年夜饭）就不能讲究太多，吃饱就好。”

一家人暂时无法团聚，饭菜也因此从简，但亲人之间的联系并未减少。车静说，儿子和儿媳早在一个月前就不断打电话，嘱咐她安心在北京过年，不用牵挂。

“儿子很能吃苦，也很能干。”她满足地说：“只要家人都好，不管在哪里，都是过年”。