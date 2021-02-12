学者：BBC世界新闻台事件与香港问题有关

有中国学者认为，涉及英国广播公司世界新闻台（BBC World News）的事件显然是中英两国关于香港问题的外交纷争和对峙的延续。

据香港电台今天（12日）报道，中国外交学院国际关系研究所教授周永生在接受该台访问时说，中国去年6月底通过《香港国安法》后，英国推出一系列应对措施至今，两国外交纷争和对立一直没有停止，英方早前吊销中国国际电视台CGTN的执照。

周永生相信，中国广电总局不允许BBC世界新闻台继续在中国境内落地，是中国采取对等和对应的反制措施，属于外交对抗和相互制裁的升级。

他认为，BBC早前有涉及新疆等其他方面的报道但中国并没有禁止，今日才采取行动，可能有各方面的原因，但最主要是针对英国对中国媒体的制裁。

周永生提到，两国自去年6、7月起政治严重对立，但中国一直与英国留有余地，保持某种微妙的回旋，不希望因为香港问题与英国关系全面破裂，并说目前两国互相报复、对立升级，他作为学者表示很遗憾，希望中国能够与世界所有国家保持友好关系，也希望包括英国在内的所有国家，以平等、客观、理解中国国情的心态，看待中国问题、友好对待中国。

至于中国下一步会否驱逐BBC驻华记者出境，以及会否引起其他境外驻华媒体警惕，周永生说，他不希望中英外交纷争进一步升级，但学者不能左右、影响、干涉政府机构的措施。他也相信，这次是中英双边关系的龃龉和纷争，不会涉及到或进一步扩大至其他国家。

中国广电总局是在今天午夜12时于官网上宣布，以损害国家利益等为由，不允许BBC世界新闻台继续在中国境内落地，对该台新一年度落地申请不予受理。

在这之后，作为香港公共广播机构的香港电台也宣布，将从今晚11时起不再转播BBC国际频道（BBC World Service），以及BBC节目“BBC时事一周”。