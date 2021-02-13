民众“就地过年” 中国节前春运旅客下降69%

中国铁路2021年节前春运结束，在各地“就地过年”的号召下，今年节前春运旅客同比下降近69%，日均发送旅客349万人次。

据新华社报道，从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1月28日至2月11日，节前春运15天，全国铁路累计发送旅客5233万人次，同比减少11566万人次、下降68.8%；货物发送量完成15562万吨，同比增加1273万吨、增长8.9%。

据报道，国铁集团运输部相关负责人介绍，节前春运，铁路部门坚持把疫情防控工作摆在首位，积极保障能源和节日物资运输，全力服务全国人民过上一个特殊而又平安健康、欢乐祥和的春节。

发言人说，一是坚决贯彻国家就地过年号召，迅速调整运输方案。针对国家就地过年政策出台后春运形势的变化，迅速调整春运工作方案，运用大数据加强客流动态分析，精准实施“一日一图”。节前全国铁路日均开行旅客列车6353列，日均发送旅客349万人次。

当局还大力加强“无接触式”服务，努力营造健康安全的旅行环境；加强能源和节日物资运输，全力服务人民群众就地过年等。充分用好客车调整后释放出的货运能力，加大主要煤运通道运输上量组织力度，开行年货专列，组织南菜北运、北粮南运，主动保障电煤等能源物资和蔬菜、水果、粮油等节日生活物资运输。节前15天，全国铁路日均装车17万0818车，同比增加14849车，增长9.5%。