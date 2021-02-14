世卫专家组：中国冠病病例首发时间可能比已知更早

据世界卫生组织调查人员称，2019年底武汉首次发现冠病病例之前的两个月里，中国中部地区约有90人因类似冠病的症状而住院。他们表示，将向中国政府施压，要求允许进行进一步的检测，以确定冠病病毒是否比已知时间更早就已开始传播。

《华尔街日报》报道，根据调查人员的说法，过去两个月，中国政府有关部门对其中约三分之二的患者进行了抗体检测，并表示没有发现感染该病毒的痕迹。但调查疫情起源的世卫团队成员表示，任何抗体都可能已在拖延期间消退到无法检测到的水平。

带领世卫上述团队的食品安全科学家安巴雷克（Peter Ben Embarek）说：“需要进一步的研究。”该团队上周三结束了对中国为期四周的访问。

世卫团队的成员表示，他们敦促中国对2019年秋季在湖北周边收集的血液样本进行更广泛的检测，以寻找有关冠病病毒首次传播时间的证据。武汉地处湖北。

世卫调查人员指出，中国当局表示自身还没有获得必要的权限来测试样本。其中许多样本保存在血库中。

报道指出，中国向世卫披露的信息令人怀疑可能早在2019年10月冠病病毒就已经在中国传播，而如果能更早发现也许有助于在疫情成为全球大流行之前被遏制住。中国政府表示，中国发现的首例感染者于2019年12月8日出现症状。

中国国家卫健委疫情应对处置工作专家组组长梁万年早前表示，中国政府有关部门已对血液样本进行了抗体检测，并翻查了来自233家医疗机构的病历，但没有发现冠病病毒在2019年12月初之前就在武汉周边传播的证据。

他说，在2019年12月之前的几个月中，全死因和肺炎死亡监测数据未见死亡趋势出现意外波动的证据，对感冒药和咳嗽药销售数据的分析也未能提供有用信息。

WHO代表团访问期间，调查人员说，他们收到了中国当局提供的病历资料，这些医疗记录来自中国有关部门在湖北省调查的233家医疗机构、涉及大约92个人的病历。这92人都曾有肺炎或其他类似冠病的症状。最近几个月中国有关部门要求对那些患者进行抗体检测。

安巴雷克说，其中大约三分之一的人已经死亡或拒绝接受检测。他和团队其他成员说，其他人的血清检测呈阴性；血清检测是为了寻找抗体。

安巴雷克说：“数字不是那么重要。重要的是，我们并不真正知道在感染一年多后利用血清测试来检测冠病抗体的可靠性如何。”WHO的另一位研究员、微生物学家伦德茨（Fabian Leendertz）说，过去那么久了，发现抗体的可能性应该不高。

世卫团队中的荷兰病毒学家科普曼斯（Marion Koopmans）表达了相同的担忧。“根据我们对血清学的了解，在这92个病例中，至少会有一些阳性结果”，她说。“抗体确实会消失。抗体水平会下降，但如果是严重感染，抗体水平不会下降得那么快。”

假如这90个病例中存在冠病感染病例，可能有助于解释研究人员认为2019年11月和12月在欧洲、甚至可能在美国出现的疑似冠病病例。

《华尔街日报》透露，在最近的一项研究中，意大利研究人员发现有证据表明米兰地区一名四岁男孩曾感染冠病病毒。

在2019年11月30日，这名男孩曾因出现呼吸道症状和呕吐接受治疗。研究人员在回顾性检测这名男孩的呼吸道样本以及其他患者的样本时，发现他样本中的RNA（核糖核酸）与部分冠病病毒RNA完全匹配。

早在2019年12月，也就是2020年1月19日美国发现首例确诊病例几周前，美国也可能已经出现了一些冠病病例。

许多科学家认为，在武汉同时出现足够多的病例从而被发现之前，冠病病毒可能已经传播了一段时间。亚利桑那大学和加州大学圣地亚哥分校的研究人员去年秋天进行的一项建模研究表明，该病毒可能早在2019年10月中旬就已经在湖北悄然传播。

世卫团队表示，这种病毒很可能是从蝙蝠传播到另一种动物，然后再传给人类，而不是从实验室传播出来。他们还提出，该病毒可能是从其他国家进入中国的，或许是通过从东南亚等地区进口的冷冻产品。

中国政府已否认冠病病毒可能来自武汉的一个实验室。特朗普政府此前曾表示，存在大量尚未披露的证据能证明病毒可能源于武汉实验室。北京则声称，该病毒可能通过进口冷冻食品进入了中国。

梁万年表示，中国专家组查阅了来自不同国家的未发表研究，这些研究表明，在武汉发现冠病病毒的前几周，该病毒就已在国外传播。世卫团队表示，愿意在意大利等其他国家更深入地进行此类研究。

美国上周表示，除中国以外，没有发现其他潜在病毒源头，并希望查看世卫为期四周的病毒溯源工作的基本资料。

世卫之前就希望看到武汉第一例已知病例出现之前几天，任何有类似冠病症状的住院患者的抗体检测结果。但此类检测是上月才进行的，如果时间能大大提前，可能显示出感染迹象，从而将提供一个重要线索。

这一检测延误使得世卫专家组更加依赖于2019年11月前后采集、并一直存放在中国医院或血库中的的血液样本。但专家组成员表示，现有样本并不具有整体代表性，因为包含较大比例的儿童，而儿童血液样本几乎无法提供疫情早期传播方面的线索。

对血液样本的进一步系统研究将有助于确定2019年12月之前该病毒是否已在中国传播。

“提出建议很容易，但做到这一点并不容易。”科普曼斯称，他引述中国有关部门的声明说，他们没有获得进行此类检测的许可。“我们讨论过这个问题，中方肯定也是有兴趣的。”

世卫团队的丹麦流行病学家费希尔(Thea Fischer)也称，她建议对健康人口中的代表性人群进行系统的血清学研究，就像在其他几个国家进行的一样，这一步“将让我们更接近了解更早的时候人口中可能存在的传播情况”。

她称，自己已经要求和武汉献血中心会面，并在双方会晤时确认可以获得样本，官员对未来合作的想法持开放态度。

研究人员表示，查看是否保存了可以进行新冠检测的呼吸道或其他疾病的患者样本也很重要。