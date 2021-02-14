张文宏：冠病疫苗看来足以应对病毒突变

中国防疫专家张文宏昨天说，冠病病毒的变异还会继续，但无论中国和国际，疫苗生产线目前来看足以应对这些突变。他研判，五年内应能研发出靶向性抗病毒药物，可补充全球疫苗接种的不充分。

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏昨天凌晨在个人微博发文，回顾并展望冠病疫情，总结相关经验和研判趋势。

他表示，全民团结是战胜百年一遇大瘟疫基础，而武汉一役，展现中华民族在灾难来临时的强大意志。“从那时候开始，就已经可以确认，无论多大的瘟疫，只要最大程度执行‘发现和救治传染源，切断传播途径，保护易感人群’三原则就能战胜超大型的瘟疫。”

张文宏说，武汉战役之后，历经北京新发地、大连、新疆、河北以及东北，甚至上海与天津的疫情，无论大小，中国形成了系统性的执行方案，并因此免除了社会对疾病的的恐惧，“这是过上祥和春节的保证”。

张文宏强调，“政府治理能力是战胜瘟疫的关键”。他指出，历史上的瘟疫大多是透过局部或全球性的群体免疫逐渐达到人与自然的平衡，过程中人类会付出巨大代价。但是这次疫情显示，强大的政府能力和民众的配合，是可能把人类的死亡降到最低点。

他并说，靶向性药物至今仍未取得重大进展，但五年之内应能成功。尽管在冠病方面，人类仍然没有掌握类似於针对爱之病的鸡尾酒疗法，但是人类依靠已有的脏器支持技术，可以支撑重症病人依靠自己的免疫力恢复，最终战胜疾病。

张文宏解释，药物的成本远超过疫苗，世界上也从未有透过药物治疗摆脱疫病的成功先例。但靶向性药物药物可以降低病死率，补充全球疫苗接种的不充分。

在疫苗方面，他表示，病毒变异是自然规律，目前人类仍能掌控。英国出现的病毒变异株，传播率增加了50%至70%，但疫苗与免疫后血清大部分仍有保护力；至于出现在南非的变异病毒株，目前国际上的mRNA疫苗和中国的灭活疫苗对此仍有保护作用。

“变异还会继续，但无论中国和国际，疫苗生产线目前来看足以应对这些突变。”

张文宏透露，自己两周前受邀参加世卫组织专家组的会议，讨论全球疫苗可及性问题；由于目前全球性的疫苗分配并未达成共识，世卫专家组对此忧心忡忡。

不过他指出：“随着中国新年的来临，从主要国家（中美）领导人的互动和年三十的互致问候来看，全球达成共识，支持世卫组织推动疫苗的全球接种，可能会从中国的新年到来出现转机。”