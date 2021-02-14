中国回应美国重返世卫 盼以最高标准自律承担责任

针对美国早前有高官发表声明称，美国将重返世界卫生组织，但要求该组织坚持美国认定的“最高标准”，中国驻美国大使馆发言人今天回应，世卫组织是国际卫生领域的多边权威机构，“不是想来就来、说走就走的游乐场”，希望美国能以最高标准自律，承担起相应责任。

中国驻美国大使馆发言人今天透过官网指出，中国欢迎美国重返世界卫生组织。世卫组织是国际卫生领域的多边权威机构，不是想来就来、说走就走的游乐场。美国近年来的所作所为极大损害了包括世卫组织在内的多边机制，极大妨碍了抗疫国际合作。

发言人接着说：“现在美方却表现得好像什么都没有发生过一样，甚至对其他始终支持世卫组织的国家和世卫组织本身横加指摘，这样的行为如何取信于世界？”

发言人表示，希望美国能以最高标准自律，切实展现严肃、认真、透明和负责任的态度，承担起相应责任，以实际行动支持世卫组织工作，为国际抗疫合作作出应有贡献。“世人将拭目以待。”

据路透社报道，美国国安顾问沙利文（Jake Sullivan）当地时间2月13日发表声明，呼吁中国提供冠病疫情暴发初期的数据，原因是人们对世界卫生组织对疫情起源的调查结果表示“深切关注”。他还说，美国重新与世卫往来，意味着美国将以最高标准检视世卫。