抖音撤诉 此前要求百度赔偿9000万人民币

抖音撤销了对百度的起诉，此前抖音称因发现百度在搜索中窃取了海量抖音短视频，以不正当竞争为由将百度诉至法院，要求百度立即停止侵权，赔偿9000万元（人民币，下同，1846.38万新元），并在百度首页连续道歉30天。

据证券时报报道，北京法院审判信息网2月11日公开“抖音”平台运营公司北京微播视界科技有限公司与百度等不正当竞争纠纷一审民事裁定书。裁定书显示，原告抖音于2020年10月30日向法院提出撤诉申请。法院依照规定裁定准许原告撤诉。

从2018年初开始，字节跳动和百度就结下了“梁子”，爆发多轮舆论战。2018年1月23日，前财经媒体人罗昌平通过个人微博发布百度旗下设有“打头办”相关文章，随后，百度方面予以否认，并于2018年2月5日对罗昌平提起诉讼。

而今日头条方面，则从2018年1月25日起，多次通过官方公众号发文，指百度通过搜索、软文等手段对其进行抹黑，并在1月29日，表示将以“百度不正当竞争”提起诉讼。随后，百度迅速回应，不仅否认了头条的指控，还称头条近期的一系列发声，源自“发展困境的焦虑”。

事件偃旗息鼓一段时间后，2019年4月，双发爆发了一场更为激烈的诉讼战。

当年4月26日，百度称由于今日头条（北京字节跳动科技有限公司）大量窃取百度“TOP1” 搜索产品结果，百度以不正当竞争为由起诉到北京市海淀区人民法院，要求字节跳动立即停止侵权，赔偿相关经济损失及合理支出共计人民币9000万元，并连续30天在其APP及网站首页道歉。除民事起诉外，百度也同时向法院提交了行为禁止保全申请书。

抖音公司诉称，百度未经抖音授权，在其开发运营的“简单搜索”APP中，在热榜板块设置了抖音专栏。当用户点击相关视频时，可以在“简单搜索”APP内直接实现“抖音”热播视频的播放。从抖音窃取视频后，百度又通过技术手段将抖音的水印抹去。

抖音公司认为，百度直接利用技术手段将“抖音”视频在其经营的“简单搜索”APP中进行展示并播放，这种行为已经对“抖音”的相关视频内容形成了实质性替代，严重攫取了抖音的经营成果，实现了百度“简单搜索”APP的短期迅速发展，恶性抢夺了本应该属于抖音的用户及平台流量。

百度似乎在近期借助无人驾驶技术重拾升势。

2020年11月17日，百度发布了截至2020年9月30日未经审计的第三季度财务报告。财报显示，2020年第三季度，百度实现营收282亿元，归属百度的净利润达到137亿元，营收和利润均超出华尔街预期。

从具体业务板块来看，百度核心反弹显著，实现营收214亿元，是带动百度营收增长的主力。其中，百度核心在线广告收入184亿元；得益于智能云业务收入攀升，百度核心非在线广告收入29亿元，同比增长14%。

百度董事长兼 CEO 李彦宏表示：“第三季度，随着许多垂直领域广告业务迎来转机，百度营收也实现正向增长。百度将以独特优势，进一步在中国经济复苏趋势中受益。过去几年里，百度构建了繁荣、强大的移动生态，为发展非在线广告业务奠定了坚实的基础。”

股价方面，近期，百度股价频频创下新高，截至目前报313美元/股，市值突破千亿美元。

百度最近股价和业绩的走高，或许和公司无人驾驶技术商业化进程加速落地有关。2月9日，华兴资本将百度的评级，从“持有”上调到“买入”，并提高目标价格到325美元。其中一个重要原因是，百度的智能驾驶已经迎来商业化拐点。几乎同一时间，国际知名投行瑞穗将百度自动驾驶业务估值从200亿美元上调至400亿美元。

此前，已经有至少32家机构给予其“买入”评级。据统计，三季度以来，为AI业务单独估值的券商数量亦明显增加，为Apollo单独估值的券商从5家上升到14家。

快手最近在香港联交所主板正式上市，成为中国短视频第一股。而另一处于短视频绝对领先地位的平台抖音虽然未传出上市举动，但快手上市后股价的“一骑绝尘”也能看出短视频平台在资本市场的受追捧程度。

除夕当天，快手盘中一度突破400港元，截至收盘，报398港元/股。自2月5日在港交所上市以来，快手股价累计涨幅超过240%，最新市值超1.6万亿港元。

巨头之间在商业上的的擦枪走火，并不鲜见。今年2月2日，据抖音方面透露，抖音已经正式向北京知识产权法院提交诉状，起诉腾讯垄断。抖音要求法院判令腾讯立即停止这一行为，刊登公开声明消除不良影响，并赔偿抖音经济损失及合理费用9000万元。

对此，腾讯晚间发布声明回应，称相关指控纯属失实，系恶意诬陷。同时，腾讯称，字节跳动及相关公司还存在诸多侵害平台生态和用户权益的违法违规行为，将继续提起诉讼。最新数据显示，腾讯的微信坐拥12亿日活，而抖音则坐拥6亿日活。