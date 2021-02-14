中国春节档电影票房破30亿人民币 口碑分化

中国春节档电影实时票房已超12亿元（人民币，下同，2.46亿新元），累计票房30亿。今年春节档共有七部电影，从数据上看，迟到一年的《唐人街探案3》成了2021年春节档的票房领跑者。

据界面新闻报道，猫眼专业版显示，截止2月13日晚8时，中国春节档电影累计票房达到30亿。今年春节档的七部电影有，《唐人街探案3》《你好，李焕英》《刺杀小说家》《侍神令》《人潮汹涌》《熊出没·狂野大陆》《新神榜：哪吒重生》。其中，《唐人街探案3》、《你好，李焕英》分别揽下7亿元和2亿元票房。

2月13日凌晨，《唐人街探案3》发官博宣布电影总票房现已突破15亿元。同时，《唐人街探案3》上映11小时累计票房突破10亿，打破《复仇者联盟4：终局之战》保持的内地首日票房7.28亿元的纪录，成为中国影史最快破10亿的影片和第81部破10亿影片。高升的票房背后还有高升的排片率。猫眼专业版显示，2月12日《唐人街探案3》排片占比为38%，2月13日为46%，2月14日为48%。从猫眼平台给出的预测票房来看，《唐人街探案3》预测总票房62亿。

排在第二的《你好，李焕英》为20.7%，其余均没有超过10%。春节档的电影票房与评分并不一致。票房领跑者《唐人街探案3》豆瓣评分仅6.1分，低于前两部（第一部评分7.6分，第二部评分6.7分）。在已开分的六部电影中，《唐人街探案3》评分垫底，而《你好，李焕英》则以8.2分位居口碑第一。

《你好，李焕英》是史上首部小品改编电影，同时也是贾玲首部执导的小成本喜剧电影，讲述贾晓玲穿越到80年代后，试图改变母亲的人生轨迹，让她走上人生巅峰的故事。凭借逆袭的口碑，《你好，李焕英》获得54%的上座率，超过《唐人街探案3》的48%。口碑与票房的不匹配或许也会为未来几天的影片票房带来一些新变化。

总体来说，在第二日，2021春节档依旧保持了上涨势头。在2月14日情人节，还有《我的初恋十八岁》等三部新片上映。经历2020年因疫情影响春节档空缺，随着后疫情时代观影需求稳健复苏和“就地过年”的背景下，2021春节档的归位带来了票房新高，灯塔专业版预测春节档七天票房约62亿。