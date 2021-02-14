字节跳动在美国游说活动费增至10倍

中美大型IT企业正在美国增加政治游说活动费。面簿在2020年支出的游说活动费比上一年增加近两成，在民营企业中跃居首位；在中国企业中，运营TikTok的字节跳动的游说活动费则增至10倍。

据日经中文网报道，日本经济新闻借助向美国国会提出的报告书和美国响应性政治中心的统计数据了解到，面簿的2020年游说活动费比上一年增加18%，达到1968万美元（下同，约2607万新元），首次在民营企业中达到最高。

以面簿为代表的大型IT企业提供掌握较高份额的服务，在美国国会等机构，对独占和垄断的警戒正在加强。在2016年美国总统选举中，面簿对个人信息的违规使用等成为问题；2020年，在防止与选举相关的违规方面也暴露出问题。

在美国雇用被称为游说人士的专家、向议员和政府高官说明自身的业务、以推动相关方面制定有利于自身政策的情况很常见。报道称，面簿与超过70名游说人士签约，2020年将压低投票、选举干预和政治广告等领域新列为活动领域。

曾在2019年位居民营企业游说活动费开销首位的亚马逊2020年投入了1872万5000美元，比上年增加12%，排在第二位。该公司也面临独占和垄断的质疑，其首席执行官曾被要求参加美国国会的听证会。包括Alphabet（谷歌控股公司）和苹果在内，美国四大IT企业合计的游说活动费达到比上年小幅增长的5390万美元。

另一方面，在中国企业中，运营TikTok的字节跳动也投入了达到2019年10倍的261万美元。在大型互联网企业中，阿里巴巴集团的花费也增加两成，达到316万美元。2020年夏季在美国正式启动游说活动的腾讯则使用了152万美元。通信设备企业华为则比2019年减少逾八成。

在美国国会，一部分议员担忧个人信息经由TikTok等中国企业运营的APP流向中国。2020年8月，美国前总统特朗普签署总统令，禁止与字节跳动和腾讯的交易，寻求将这些企业从美国市场排除出去。

在此背景下，字节跳动将游说人士数量从上年的17人迅速增加至47人。对该公司来说，美国是占海外业务核心位置的重要市场，用户也一度激增。有分析认为，在中美间高科技摩擦加强的背景下，显示出加强游说活动、缓解加强的压力的意图。