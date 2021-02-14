特斯拉在中国销量罕见大跌

特斯拉1月在中国市场共交付15484辆新车，环比暴跌35%。而在2月12日桥水基金向美国证监会提交的13F报告显示，桥水基金在去年四季度清仓了特斯拉。近期，特斯拉频现质量问题，2月12日，德国汽车管理局宣布，因成型不良，特斯拉须在全球召回约1.23万辆Model X。

据东兴证券和快科技报道，全球最大的对冲基金桥水基金2月12日向美国证监会提交的13F报告显示，去年四季度清仓特斯拉，建仓做多摩根大通，减持SPDR Gold Shares，SPDR S&P 500 ETF Trust为其第一大持仓股；在十大重仓标的中，阿里巴巴获增持，持仓规模环比增长19%，排名第六位，此前排名第四位。

2月12日，德国汽车管理局（KBA）在其网站上通告，由于车身模制问题，特斯拉必须在全球召回约1.23万辆Model X汽车。事实上，这并非特斯拉第一次开展汽车召回工作。

在此之前，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）要求特斯拉召回部分Model S和Model X车型，共计15.8万辆。在美国监管机构的压力下，特斯拉宣布召回近13.5万辆存在触摸屏问题的车辆。

统计发现，特斯拉汽车（北京）有限公司也曾召回2016年3月16日至2016年10月16日期间生产的部分进口Model X系列汽车，共计4053辆。值得注意的是，目前受影响的车辆主要系2015年和2016年生产的Model X、Model S系列车型。

自特斯拉2019年在中国实现制造后，销量就飞速增长，即便接连被曝出质量问题、减配问题，但依然受到中国消费者的青睐。但公开数据显示，特斯拉刚进入2021年就销量就遭遇重创。特斯拉1月在中国市场共交付15484辆新车。虽然同比增长，但相较于去年12月份的23804辆减少了8320辆，环比暴跌35%。

其中，明星车型Mdoel 3 1月交付了13843辆，环比大跌42%，无疑反映了特斯拉品牌在华增速放缓。

有分析认为，这主要是由于出口量大和Model Y的产能增长缓慢等原因。也有分析认为，可能受到全芯片紧缺的影响，甚至可能与特斯拉近期遭遇的一系列“负面“新闻有关。近期，特斯拉异常加速、充电后车辆异常、电池起火等问题被频繁曝出，但最引人注目的，还是“甩锅”国家电网。

前段时间，有南昌特斯拉车主反映，其所购买的特斯拉Model 3新车充电后突然断电无法启动。随后，一位特斯拉售后人员表示，是由于国家电网电流太大所致。对此，国网南昌供电公司否认“电流过载”导致断电。“甩锅”国家电网被回怼后，特斯拉发声致歉称“该沟通被录音，并且选取了关于国家电网的部分进行剪辑传播。”

质量问题频发的特斯拉被五部门约谈。2月8日晚间，国家市场监管总局官网发布消息，国家市场监督管理总局与中央网信办、工业和信息化部、交通运输部以及应急管理部消防救援局，就消费者反映的异常加速、电池起火、车辆远程升级（OTA）等问题共同约谈了特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司。

电动汽车问题频发，与其背后供应商息息相关，而优化产业链成新能源汽车良性发展的必然趋势。

东兴证券曾在研报中指出，特斯拉供应商繁多，过多零部件供应商不利于统一标准，未来供应商集中度或上升。目前特斯拉车身、底盘的机械类一级零部件供应商有20个以上，其中仅A股上市公司中就有10家左右，二级零部件供应商的数量更大。较复杂的供应商体系意味着厂商之间发生标准不一致、沟通不顺畅的概率增加，不利于提升产品性能以满足统一且严苛的要求。因此，特斯拉或有动力集中精力与少数重点供应商合作，以降低管理供应商的费用以及潜在的质量风险。

东兴证券认为，在特斯拉机械零部件供应商中，建议关注工艺或产品可替代性低，与特斯拉长期合作，配套范围较广，单车配套价值较高甚至配套零部件之间能组合成总成的零部件厂商。