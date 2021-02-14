中国快递量两天1.3亿件 百万人在岗

往年中国春节由于大部分物流企业暂停运营，快递行业业务量较平时明显下降。但今年在各地鼓励“就地过年”的背景下，各大快递企业春节不打烊，行业在岗人数超过百万人。快递业务量爆发，除夕及初一两天业务量已超过1.3亿件。

据《证券时报》报道，中国国家邮政局市场监管司副司长边作栋此前预测，根据历史经验，中国春节初一到初七平均每年的快递业务量不到日常水平的10%，今年的情况预计会有所变化，预计今年初一到初七的业务量，平均每日的业务量会翻一番，也就是达到日常水平的20%左右，达到平均每天7000万件上下。

正如其所料。2月12日，中国国家邮政局邮政业安全中心数据显示，除夕和初一两日，中国快递处理超1.3亿件，同比增长223%。

今年快递行业超预期，以下多组数据足以证明：数据显示，今年仅从1月20日“网上年货节”启动以来，到春节前中国网络零售额已超过5100亿元，中国快递业务量同比平均增长三成以上。1月1日至2月7日，2021年中国第100亿件快递诞生，仅用时38天。而2019年及2020年突破100亿件分别需用时79天、80天。

2020年虽然由于疫情影响开工较晚，年初中国快递量受到影响，但全年仍录得业务收入1.1万亿元，其中快递业务量达830亿件，同比增长30.8%，实现近三年来的最快增速。

在多地就地过年的政策倡导下，今年是物流全行业首次不打烊。在此背景下，各大快递企业宣布春节期间将正常营业。资料显示，春节期间邮政EMS、顺丰、京东物流、中通、圆通、申通、韵达、百世、德邦和极兔等快递企业仍在坚持运营，预计全行业在岗人数超百万人。

值得一提的是，顺丰豪掷逾6亿元激励节日期间坚守的快递员工，包括春节值班人员的2.5亿元的加班工资、3.7亿元春节特殊激励发给在春节期间值班的员工。

在连续多年爆发性增长的行业风口，巨头之间的竞争从未停止脚步，阿里持续加大投资通达系。继2019年3月份，阿里首次以46.65亿元间接控制申通快递约14.65%的股权后，年前阿里再次投资32.95亿元间接获得申通快递10.35%的股份。

春节前夕，申通快递发布公告称，阿里网络成为持有上海德峨100%股权的股东，通过上海德峨间接持有申通快递25%的股份，公司股东分立暨权益变动完成。

截至2月10日，申通快递收报10.18元/股，两个交易日内涨逾9%，总市值为158亿元。按此计算，阿里持股市值39.5亿元。

中金公司分析认为，申通快递与阿里可在信息系统、数字化升级、国内国际供应链业务和末端网络优化等方面实现协同效应。中通快递董事长陈德军也曾公开说，与阿里的合作将会持续推动申通信息化快速迭代升级。

入股申通之前，阿里还派出了一员猛将入驻申通。2月1日，申通快递宣布管理层换届，总经理由“空降”的王文彬担任，目标直指快递数字化转型。

王文彬是阿里的老人，曾在阿里系企业中担任高管，历任阿里巴巴集团副总裁、淘宝及天猫技术产品负责人、商家事业部负责人、阿里云总裁，菜鸟网络总经理、CTO兼快递事业部总经理、阿里巴巴集团CEO新零售特别助理等。

除持续加大对申通的投资外，2020年9月1日，阿里花了66亿元购买了圆通速递实控人和创始人喻会蛟12%的股份，转让完成后，阿里在圆通速递的持股达22.5%，为公司第二大股东。韵达股份2019年报显示，阿里为公司第八大股东，持股2%。

而中通，早在2018年阿里以13.8亿美元获得其10%股权后，阿里已成为中通第二大股东。去年9月份，中通在港二次上市，阿里持股8.7%，拥有2.65%的投票权。天风证券认为，阿里频繁参与快递公司融资，在于快递行业竞争加剧，头部企业融资需求增强，阿里也存在通过股权方式和快递公司形成更为深度的绑定。从结果来看，阿里巴巴对快递行业的渗透持续深化。