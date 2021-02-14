男子恋爱诈骗12女子 阿里员工也被骗

春节期间，一则关于诈骗的新闻，引发了很多网友的热议：一个初中文化水平男子开顺风车故意制造机会，和12个在杭州某互联网公司工作的女员工恋爱，最后诈骗钱财共计1940万人民币（398.00万新元），102万美元（135.14万新元）。

据《中国基金报》报道，据网传案件办理情况图片所述，犯罪嫌疑人使用奥迪、保时捷等车辆在阿里公司附近开滴滴顺风车，接近阿里受骗女员工并添加微信好友后，有目的地展开追求，确立关系后通过资金周转、公司偷税漏税被查等借口，骗取受害人财产共计1940万人民币，102万美元。

中国裁判文书网核实，发现确实有这个案子，但网传情况与判决书内容并不完全相符。

杭州市中级法院2020年10月14日一份判决书显示：2017年下半年至2019年下半年期间，杭州男子结识多名女性并发展恋爱关系，虚构公司资金周转、偷税漏税被查、拖欠工人工资、海外账户内有大量美元等事实，向被害人“借款”，或者诱骗被害人介绍他人兑换美元。

该男子之后采取“多借少还”或“拖欠不还”、发送虚假打款截图的方式骗取被害人陶某、陆某等12名受害人人民币共计4050余万元、美元共计125万余元，归还人民币共计2110余万元、美元共计22万余元，造成被害人损失人民币共计1940余万元，美元共计102万余元。

据北京青年报报道，被骗的女性中，有两人在阿里巴巴上班，系诈骗男子通过开网约车顺风车时认识。

杨某锋，1987年生人，汉族，河南省尉氏县人，初中文化程度，户籍地浙江省杭州市余杭区，暂住地河北省保定市竞秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。

杭州市中级法院审理后认为，杨某锋以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。

法院判处杨某锋无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，责令其退赔违法所得，按比例发还被害人。