蒋万安松口选台北市长 赵少康：当然支持

针对国民党立委蒋万安早前表态参选台北市长，台湾前总统马英九今天说，参与的精神是国民党未来成功很重要的基础；中广董事长赵少康则说，“蒋万安是能胜选的人”，当然支持。

综合中央社、中时新闻网报道，马英九今早与国民党主席江启臣、国民党秘书长李干龙、赵少康等人到新北市三重先啬宫参拜。

台湾2022年地方选举将至，外界认为国民党内最有可能出马角逐台北市长的人选当属蒋万安；面对外界的点名，蒋万安始终没有正面回应，但他前天在政论节目《新闻面对面》上却松口表示，“该是我要扛的责任，我不会回避”。

对此，马英九受访时说，这种参与的精神是国民党未来成功很重要的基础。他直言，赵少康能回来、蒋万安能承担责任，都是非常正面的现象。国民党内有一套机制，透过机制产生候选人后，全党都支持，这最重要。

马英九也说，赵少康愿意回到国民党一起奋斗，让很多人感到振奋、欣慰，希望赵少康的行动能够鼓舞更多失联党员回来，国民党才会更有希望。

赵少康受访时则说，当然支持能够胜选的人参选，“蒋万安是能胜选的人”。

蒋万安是台湾两位已故总统蒋介石的曾孙、蒋经国的庶孙，是目前国民党积极栽培的明日之星。据报道，蒋万安去年底提案修正《戒严时期人民受损权利回复条例》为《威权统治时期人民受损权利回复条例》，明定人民在威权统治时期被不当没收财产的返还办法，被联想成提前为台北市长选举布局。