湖南邵阳一游乐场发生意外 16人受伤

湖南省邵阳县一游乐场游乐设施，据报昨天发生机械故障，导致16人受伤。

综合新华社、界面新闻报道，事故发生后，邵阳县有关领导和相关部门赶赴现场展开救援和应急处置工作，伤者已全部送往医院救治。其中，三人伤势较重，13名轻伤人员住院医疗或留观。

发生事故的游乐场所已暂时关闭，事故原因将展开进一步调查。

报道引用现场视频指出，事故发生在昨天下午6时左右，游客乘坐的飞椅在旋转过程中突然下降，当事游客因受惊吓发出喊叫，随后座椅失控砸落在地，游客撞击地面受伤。

旋转飞椅安全隐患酿成的悲剧，近年来时有发生，据报道，2014年10月2日，海口白沙门公园的航天嘉年华游乐场内，一位12岁大的小女孩在乘坐名为“摇头飞椅”的游乐设施时，不慎从座椅上摔下，导致头部受伤。

2017年3月9日，甘肃省西和县一庙会上发生游乐设施支架坍塌事故，一运转中的“旋转飞椅”突然发生坍塌，导致约20余位游客跌落。据报道，该事故造成九名乘坐人员受伤其中一人重伤。

旋转飞椅又称为旋转摇摆伞，属于陀螺类游乐设备，运行高度一般为3米，运行速度9rpm（每分钟转数），乘坐总人数约为48人，符合中国国家质检总局发布的《大型游乐设施安全监察规定》中所称的“大型游乐设施”。

飞椅虽然是游乐设备场所中比较受欢迎的玩乐项目之一，但由于它的刺激性、挑战性，在旋转飞椅设备运营过程中存在一定的安全风险概率。

资料显示，飞椅安全事故主要原因包括以下几种类型：非设备故障原因突然停电、设备遇故障电器开关跳闸或上升的转盘不能下降到低位、乘客因违反乘客须知要求或其他自身原因引起意外伤害、设备人员操作失误以及突发恶劣天气等。