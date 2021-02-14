中国2020年省会GDP十强：长沙赶超郑州

随着中国各地近期陆续公布经济年报，2020年省会GDP十强城市数据也已揭晓。

第一财经统计梳理发现，2020年GDP十强省会分别是广州、成都、杭州、武汉、南京、长沙、郑州、济南、合肥和西安。这十城GDP均超万亿元（人民币，下同，约2000亿新元），其中广州超过2万亿元，位列第一；成都第二，杭州超越武汉位居第三；长沙反超郑州，位居第六。

据报道，今年省会GDP前十城市实现了一个新突破，即10城GDP均超过万亿元大关。其中，广州突破2.5万亿元，在省会城市中遥遥领先，在中国所有城市中仅次于上海、北京和深圳，继续位列第四。

广东省体制改革研究会执行会长彭澎对第一财经分析，广州在新能源汽车等新兴产业方面的布局比较早。经过多年的努力，目前广州新兴产业增长后劲不断显现，新能源汽车、生物制药等新兴产业发展势头都比较好。

广州市统计局的数据显示，2020年，广州汽车制造业表现出色，全年有7个月的当月增速达到两位数；全年汽车产量突破295万辆，居中国城市首位。此外，医疗防护物资持续较快增长，口罩产量增长9.1倍，营养保健食品产量增长40.6%，医疗仪器设备及器械产量增长12.8%。

另一方面，中国中部的两个强省会城市长沙和郑州都超过了1.2万亿元，其中长沙GDP总量超越郑州，升至第六，在中部地区仅次于武汉，位居中部第二。郑州以微弱劣势位居中部第三。

中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞对第一财经称，长沙的底蕴很好，近年来装备制造、文化产业发展势头很不错，以装备制造业为例，长沙涌现出了三一重工等著名企业，十分突出。

报道指出，中国2019年GDP前十城市有七个超过万亿元，2020年前十城市全部超过了万亿元大关，其中济南、合肥和西安为新晋成员。实际上，2020年位居省会GDP第11位的福州也超过万亿元大关。2020年，共有11个省会城市GDP超过万亿元。