中国知名私募买入拼多多 清仓阿里

中国知名私募高瓴资本、景林资产2月13日在美国证券交易委员会（SEC）公布了2020年末的美股持仓情况。引人关注的是，截至去年四季度末，拼多多同时成为高瓴资本、景林资产的第一大重仓股，阿里巴巴则被上述机构不约而同的减持。

据券商中国报道，当日，全球最大对冲基金桥水基金也披露了持仓情况，拼多多也获增持，新进桥水前十大持仓。高瓴资本披露的持仓数据显示，截至去年四季度末，高瓴在美股市场共持有95家公司的股票，其中，中概股数量占比接近30%。从持有市值来看，中概股占比超60%。

去年第四季度，高瓴资本总共增持九家公司，新进19家公司。其中，拼多多获高瓴增持2.3万股，持股数量上升至1023万股，持股市值高达18.18亿美元（24.09亿新元），成为高瓴第一大重仓股（仓位占比14.45%）。

无独有偶，景林资产披露的持仓数据显示，去年四季度，拼多多获景林资产大幅加仓，持仓数量由三季末的328.84万股飙升至640.36万股，接近翻倍，持股市值达11.38亿美元，占总仓位的26.13%。

此外，全球最大对冲基金桥水基金的最新持仓数据显示，去年四季度，桥水基金加仓了阿里巴巴和拼多多。当季，拼多多获桥水基金加仓32.72万股，晋升为桥水基金的前十大重仓股，期末持股数量升至142万股，持股市值2.53亿美元。与此同时，桥水基金还加仓了26.64万股阿里巴巴股票，持股数量升至160万股，持股市值3.72亿美元。

Wind数据显示，自去年第四季度以来，拼多多股价持续大涨，股价从74.15美元上升至目前的196.59美元，累计涨幅高达165%，最新市值为2411亿美元。

拼多多股价的上涨，除了机构资金的推动之外，其靓丽的业绩也是刺激因素之一，2020年11月12日，拼多多发布财报显示，2020年第三季度，公司的营收超过142亿元人民币，同比增长89%。非美国通用会计准则下，拼多多净利润为4.664亿元人民币（0.96亿新元），首次实现季度盈利。

截至2020年9月底，拼多多平台年度活跃买家数达7.31亿，同比增长36%，一年强劲增长了1.95亿活跃买家。其中，第三季度单季增长了4810万。第三季度，拼多多App平均月度活跃用户数达6.434亿，较去年同期增长50%，单个季度大涨7460万。截至9月底的12个月期间，拼多多平台GMV达14576亿元，较去年同期增长73%。

数据显示，自成立以来，拼多多的成长速度相当惊人，上线两周用户数达到200万，三年用户数破3亿，截至2020年第三季度，年活跃用户数已达7.31亿。2016年阿里和京东市场占有率86%，拼多多市占仅1%，到了2019年拼多多市占9%，与阿里京东一起占有96%的市场份额。拼多多已经成为电商市场的第三大巨头。

方正证券指出，从现有拼多多增长数据以及市场发展形态的方向进行数据分析，预测到2022年第四季度，拼多多拥有9.53亿用户，GMV达到3.04万亿元，人均购买金额3557元，ARPU150元，营收1013亿元，营销费率降至54%，平台可以持续获得盈利。

东吴证券研报认为，拼多多起家所掌握的是的低价产品供应链，与其他电商是差异化竞争。同时传统电商多是消费者基于自己的需求去寻找商品，即“人找货”；但是拼多多的商业逻辑却是“货找人”，这种商业思路开发了搜索型电商触及不到的用户，使拼多多具备了发展壮大的条件。

花旗也将拼多多评级从中性上调至买入，目标价从158美元上调至210美元，称其GMV的强劲增长将超过运营成本的增长。

新电商平台拼多多成为机构的新宠，但老牌电商巨头阿里巴巴却似乎遭到了一些机构的冷落。最新数据显示，高瓴资本和景林资产都大幅减仓了阿里巴巴的股票。高瓴资本披露的持仓数据显示，去年四季度末，阿里巴巴已经从高瓴资本的持仓中消失，而在去年三季度末，阿里巴巴还是高瓴资本的第四大重仓股，持股数量为404万股。

景林资产披露的持仓数据显示，其所持阿里巴巴的股份数量，已从去年三季末的122.3万股，缩减至四季末的38万股。Wind数据显示，阿里巴巴去年四季度股价跌幅达20.83%。