人民日报：中美应有原则合作

中国官媒《人民日报》今天刊登署名“钟声”的文章说，中美关系应多考虑合作，不蓄意对抗，而这种合作必然是有原则的合作。“台湾、涉港、涉疆等问题是中国内政，事关中国主权和领土完整，美方应该尊重中国的核心利益，慎重行事。”

《人民日报》这篇题为《应当推动中美关系健康稳定发展》的文章首先指出，2月11日农历除夕上午，中国国家主席习近平同美国总统拜登通电话。两国元首就中国牛年春节相互拜年，并就双边关系和重大国际及地区问题深入交换意见。当前，中美关系正处于重要关口，两国元首的这次通话向世界释放了积极信号，引起国际社会广泛关注。

文章接着写道，今年是中美“乒乓外交”50周年，也是前美国官员基辛格博士秘密访华50周年。过去半个多世纪，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展。“中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。”由于特朗普政府实行极端错误反华政策，中美关系遭遇两国建交以来前所未有的严重困难，引发国际社会广泛担忧。

文章表示，当前，两国应该共同努力、相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展，给两国人民带来更多实实在在的利益，为抗击冠病疫情、促进世界经济复苏和维护地区和平稳定作出应有贡献。

但文章强调，“需要指出的是，中方致力于同美方发展合作关系，但这种合作，必然是有原则的合作。台湾、涉港、涉疆等问题是中国内政，事关中国主权和领土完整，美方应该尊重中国的核心利益，慎重行事”。

对此，文章认为，如何处理分歧，是中美双方必须回答好的一个课题。为了维护两国民众福祉与世界和平稳定，双方都有必要在有不同看法的问题上，做到相互尊重、平等相待，以建设性方式妥善管控和处理。

“中美双方应该重新建立各种对话机制，准确了解彼此的政策意图，避免误解误判。在这方面，双方曾经积累了大量经验......此次中美两国元首通话中，拜登总统也表示，美方愿同中方本着相互尊重的精神，开展坦诚和建设性对话，增进相互理解，避免误解误判。应该说，这样的思路如果能够落到实处，将有助于中美关系尽快回归正轨。”