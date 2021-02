世卫赴华专家指《纽约时报》报道“可耻”

美国《纽约时报》12日刊登关于冠病溯源研究的报道,遭到世卫赴武汉调查专家组的两名成员达萨克与菲舍尔公开反驳,并指该报行为“可耻”。

世卫冠病溯源研究专家组本月9日结束在中国的实地调查,并与中方召开联合发布会,《纽约时报》12日刊登了题为《世卫调查时,中国拒绝提交重要数据》(On W.H.O. Trip, China Refused to Hand Over Important Data)的报道。

动物学家彼得·达萨克(Peter Daszak)13日在推特写道:“听着!听着!这让人失望,在和记者解释了我们在中国调查所取得的重要结果后,我们同事所说的话却在工作还没开始前,就被有选择性地错误引述来配合一个已然定调的论述。为《纽约时报》感到羞耻(Shame on you @nytimes)!”

他是回应《纽约时报》报道称,赴华专家指中方抗拒公开疫情初期的信息,让外国专家难以获得能预防危险病毒再次暴发的重要线索。《纽约时报》的文章称,一些争议是如此激烈,双方还发生激烈争吵。

彼得·达萨克在另一条推特中进一步指出:“这不是我在世卫组织的任务中得到的经验,作为动物和环境工作组负责人,我感到中国的同行们是坦率并可信的。我们得到了关键的新数据,也增进了对病毒传播途径的了解。”

同为专家组成员的丹麦流行病学家西娅·科尔森·菲舍尔(Thea Kolsen Fischer)转发上述推特,并写道:“这也不是我在流行病学团队得到的经验。中方和国际团队建立了良好的关系,我们之间激烈的讨论反映了深度的参与。我们说的话被扭曲了,给重要的科学工作投下阴影。”

菲舍尔的名字也出现在 美国《纽约时报》12日的文章中,该报提到中国专家不愿提供疫情早期数据,并随之引述菲舍尔的话说:“如果你是一名专业人员,关注数据”,那么获取数据资料“就像临床医生需要亲眼看到病人一样”。

除了原始数据问题,《纽约时报》的报道还描述了世卫专家组这次武汉之行的其他困难。

该小组于1月份到达中国,计划花一个月时间调查疫情起源,但由于防疫措施,专家组抵达的前两个星期被要求在酒店隔离。

另一方面, 世界卫生组织总干事谭德塞周五(12日)与领导世卫冠病源头调查小组的恩布雷克召开联合记者会时指出,不会排除任何关于冠病源头的所有假设。调查小组在“非常艰难的情况下执行了非常重要的科学任务”,所有假设仍须进行分析和研究。

美国白宫国家安全顾问沙利文13日则发表声明说,完整的调查报告必须是“独立的,不受中国政府的操纵”。白宫的声明也敦促中国公开疫情最初阶段的数据。

调查小组的完整报告预计将在来临一周内完成。