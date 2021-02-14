美军双航母演习后 罗斯福继续在南中国海活动

美军罗斯福航母战斗群以及尼米兹航母战斗群周二（9日）在南中国海演习后，罗斯福航母战斗群据报继续在南中国海活动。

北京智库“南海战略态势感知计划”官方微博昨天发布消息称，卫星前一天（12日）在南中国海西南部捕获罗斯福航母战斗群的最新位置。

据路透社报道，美国海军上周宣布，罗斯福航母战斗群以及尼米兹航母战斗群周二（9日）在南中国海域“展开了许多旨在提升彼此互通，以及增强指挥调度能力的演习”。

这是美国半年多来首次在该海域展开航母联合军演，也是美国总统拜登上台后的第一次。

尼米兹号航母战斗群指挥官、海军少将柯克(Jim Kirk)在一份声明中表示:“我们致力于确保所有国家依据国际法，可合法使用这片海域。”

另据法新社报道，法国国防部长帕尔丽周一（8日）在推特上称，法国核子动力潜舰翡翠号（Emeraude）和潜艇支援舰塞纳号（Seine）刚刚完成在南中国海航行的巡逻任务。

帕尔丽说，这证明法国海军具备长期远地部署的能力，可与战略合作伙伴澳大利亚、美国和日本一起合作。

帕尔丽还说，执行这项任务是为加强对该区域的了解，并强调“国际法是唯一有效的规则，无论我们航行到哪个海域都是如此。”

中国外交部发言人汪文斌就上述行动回应说，南中国海的航行与飞越自由不存在任何问题，中国一贯尊重各国依据国际法在该海域享有的航行与飞越自由。

他强调，中国反对任何国家以航行自由为名，危害中方主权和安全，破坏地区和平安宁。