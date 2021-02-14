中国67个城市启动重污染预警

中国于春节期间多地出现空气污染，据统计共61个城市启动橙色预警，六个城市启动黄色预警。

对此，中新社引述中国环境科学研究院研究员、国家大气污染防治攻关联合中心副主任柴发合说，主要原因在于重污染行业排放量仍在高位。

柴发合指出，春节期间，交通运输、建筑施工等生产活动大幅减少，部分工业企业也停工停产，总体上全社会污染物排放量较平时有所减少。但火力发电以及钢铁、焦化、有色、石化等行业，因生产特性、工艺装备等，均必须连续生产，而这些行业又是污染排放大户，大量不可中断工序持续生产，污染物排放仍处于高位。

其次，烟花爆竹燃放的短时影响极大，在今年的极端不利气象条件，极高的污染物浓度滞留时间很长。

柴发合表示，从京津冀及周边地区看，今年除夕夜间至初一凌晨，北京、保定、石家庄等城市烟花燃放对PM2.5（细颗粒物）贡献约占20%至40%，PM2.5中钾离子、镁离子浓度是非燃放时段的10倍至30倍左右；初一凌晨，中国近20%的城市出现部分站点PM2.5瞬时浓度“爆表”情况。

同时，冬季采暖排放量也是刚性需求，部分地区供暖的主力依然是各类燃煤设施，总体排放量依然较大。

针对此次污染过程，中国生态环境部发布预警提示，要求各地及时启动相应级别的应急预案，采取措施联防联控，减少污染排放。

生态环境部表示，各地根据当地重污染天气应急预案，及时采取应急减排措施，除京津冀及周边地区外，江苏、辽宁、内蒙古、黑龙江、四川等地也相继启动，共61个城市启动橙色预警，六个城市启动黄色预警。

报道引述专家说，应急减排措施有效减轻污染影响，起到了“削峰降速”的作用。截至昨天，除太行山山前城市和关中地区维持重污染外，中国其他地区基本恢复优良，部分城市轻至中度污染。