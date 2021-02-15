中国春节票房连续三天破10亿元

根据影视网站“灯塔专业版”数据，截至2月14日中午12点，中国牛年春节档综合票房约为41.68亿元（人民币，下同，约8.56亿新元）。大年初三单日票房已超过10.5亿，至此，今年春节档已经连续三天突破10亿。

据中通社报道，春节档电影票房冠军依然是《唐人街探案3》，累计票房近23亿。紧随其后的是《你好，李焕英》，《刺杀小说家》票房2.6亿。除《人潮汹涌》外，春节档电影上映三天来票房均破亿。

在“就地过年”倡议下，中国不少一线城市民众选择进影院观影。大年初一电影票房超过17亿元，创下中国电影史单日总票房、总人次新纪录。春节档首日观影总人次达3403万，同样创造了中国影史单日人次的新纪录。

不仅是一线城市，小城影院这几天也格外热闹。对于小城影院来说，正月一个月的收入能占全年的三分之一。去年受疫情影响，大家的观影需求没有得到充分释放，今年再次爆发。

报道指出，由于电影屏幕有限，有导演发微博求影院多排片，也有消费者上闹钟提前网上买票还刷不到。

在观影需求爆增下，“网络电影春节档”也首度在今年推出。此前，中国电影家协会网络电影工作委员会联合爱奇艺、腾讯视频、优酷共同发起了“2021网络电影春节档”，幷公布了一份影片总数量多达43部的片单，为观众提供春节在家观影的选择。