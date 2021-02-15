港单日新增冠病病例连两天低于20例

香港特区政府卫生署卫生防护中心昨天（14日）公布，截至当日零时，香港新增12例冠病确诊病例，其中两例为输入性病例。这是香港连续两天单日新增确诊病例低于20例。

据新华社报道，香港卫生防护中心传染病处相关负责人介绍，新增的10例本地感染病例中，有三例感染源头不明。两例输入性病例分布来自土耳其和印尼。

香港医院管理局介绍，香港已有10185名冠病确诊病人康复出院，仍有359名确诊病人分别在多家公立医院和亚洲国际博览馆社区治疗设施留医，其中21人情况危殆，17人情况严重。

另据星岛环球网、明报等消息，负责统筹冠病疫苗接种工作的香港公务员事务局局长聂德权，昨天出席电视节目后会见媒体时说，BioNTech疫苗“复必泰”本月底前将运抵香港，港府正与供应商保持紧密联系，疫苗到港后便启动预约程序，展开接种工作。

聂德权也说，全港18区至少每区都会有一个社区疫苗接种中心，至于面积较大、人口较多的地区，政府会设法寻找合适地点设立多一个接种中心。

他说，当局已就疫苗接种工作进行演练，包括复必泰疫苗冷链处理、运送、储存，以及接种流程。

香港政务司长张建宗昨天也在网志上说，政府的目标是今年内为全港大部分巿民免费注射疫苗。

他重申，若疫情未来没有重大变化，政府预料周四（18日）起，可有条件放宽餐饮业务限制。

张建宗前天也说，若疫情受控，可能争取与广东省及澳门通关。媒体询问日后会否要先接种疫苗才能到大陆时，张建宗表示不排除，并称会再与大陆方面讨论。