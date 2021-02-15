日本将为陆上自卫队配备运输舰应对中国频繁活动

（早报讯）日本政府计划2024年为陆上自卫队配备3艘中型和小型运输舰，用于向部署在偏远西南岛屿的部队运送物资。

美国之音报道，日本政府消息人士上周六（13日）透露，此举是为了保障向偏远岛屿上的部队提供弹药、燃料和食物，是应对中国军事集结努力的一部分。据共同社，这将是日本政府首次向陆上自卫队提供这类船只。

日本自卫队一直在升级其应对新的安全挑战的能力。新的安全挑战包括中国在琉球列岛（Nansei Islands）周围的海上扩张。琉球列岛在台湾和日本九州之间，属于第一岛链的一部分。

中国公务船多次驶入的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近，因此，日本将构建通往离岛的弹药、燃料和食品的稳定供应网。除了运送物资，日本政府也在考虑在紧急情况下，运输船还将负责运送陆上自卫队的专门部队“水陆机动团”。

水陆机动团成立于2018年，类似于美国海军陆战队，负责在发生入侵时保卫和夺回偏远岛屿。

为应对中国迅速加强军备，日本政府近年来一直在推进强化南西诸岛防卫，包括部署陆上自卫部队、增加配备运输舰等。中国2月1日施行的《海警法》允许海警船对非法进入中国水域的外国船只使用武器，日本方面对发生不测事态的担忧增加。日本政府希望通过提高输送能力来提升机动力，强化陆上自卫队的应对能力。