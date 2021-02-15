中国新增九例冠病确诊 石家庄再现本土感染

中国昨天（14日）新增九例冠病确诊病例，其中境外输入病例八例，本土病例一例，来自河北石家庄。石家庄上个月暴发群聚感染，一个月内有近900起确诊病例。

据中国国家卫健委网站今天发布的消息，当天新增无症状感染者10例；转为确诊病例三例，均为境外输入。

针对石家庄市新增的一冠病确诊病例。当局目前对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。

据悉，确诊病例为藁城区增村镇小果庄村人。1月3日至9日居村无外出，期间核酸检测均为阴性；1月10日转运至藁城区指定隔离点进行集中隔离医学观察，期间核酸检测均为阴性，一次血清检测为阴性；2月13日晚因发热由负压救护车转运至石家庄市第三医院，2月14日早核酸检测结果呈阳性，当日由负压救护车转运至河北省胸科医院，诊断为确诊病例。

据河北省官方统计，1月2日至1月28日10时，全省累计报告本土确诊病例934起，其中石家庄861起。在经历20多天的“封城”措施后，河北省会石家庄市上月29日宣布实施分区分级管控，有序恢复正常生产生活。

中国昨天新增治愈出院病例61例，解除医学观察的密切接触者1615人，重症病例较前一日减少一例。

截至2月14日24时，中国有确诊病例637例，累计治愈出院病例84499例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89772例，现有疑似病例一例。累计追踪到密切接触者974265人，尚在医学观察的密切接触者10129人。

境外输入现有确诊病例236例，现有疑似病例一例。累计确诊病例4869例，累计治愈出院病例4633例，无死亡病例。