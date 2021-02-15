世卫专家：武汉冠病爆发范围或更广

美国媒体报道，世界卫生组织专家组在进行冠病病毒溯源时发现，有迹象表明疫情在2019年12月于中国武汉市的爆发范围比原先想象的更广，并且提出紧急请求，期望能获取来自武汉的上万个血液样本，但据报中国尚未让专家组研究这些样本。

率领国际专家组的世卫动物疾病高级专家恩布雷克（Peter Ben Embarek）在接受美国有线新闻网（CNN）访问时说，他们从2019年12月发生的个案中首次发现了13种不同的冠病病毒基因序列或病毒株。

报道称，如果基因序列数据与2019年的中国病患数据展开调查，这有可能会为调查12月之前爆发的地点和时间的科研人员，提供宝贵线索。对于这13个病毒株是否能披露病毒在2019年12月之前的情况，恩布雷克拒绝就此做出结论。

恩布雷克提到，“一些来自市场……另一些与市场无关”，包括武汉华南海鲜市场。

澳大利亚悉尼大学病毒学家霍尔姆斯（Edward Holmes）认为，由于2019年12月从武汉采样的冠病序列已经存在遗传多样性情况，冠病病毒在2019年12月前可能已传播了一段时间。

霍尔姆斯说，这13个序列可能表明，病毒在12月武汉疫情爆发之前可能已经传播了一段时间，但未被检测到。

他说，中国科学家向专家组介绍了2019年12月在武汉及周边地区发现的174例冠病病例，并依据这些病例认为，武汉在2019年12月可能有更多人染病，数目预计超过1000人。

恩布雷克也说，专家组有机会与中国官员称是首名病患进行交谈，并说官方通报这名40岁病患2019年12月8日染病，但没有旅行记录。

恩布雷克也披露，专家组获得了中国科学家对2019年10月至2019年11月出现的92起疑似病例的分析报告，而这些病人病情严重，并且有与冠病相同的症状。

专家组要求这92人在今年1月进行抗体测试。恩布雷克说，在这92人中，有67个同意接受测试，检测结果全部为阴性。不过，他也认为，这些个案需要再接受测试，因为他不知道这些个案体内在一年后是否还有抗体。

恩布雷克提到，这92人在2019年10月和11月这两个月于湖北各地出行的方式，引起了他的注意。他说，专家组获得的资料显示，与一般的疾病爆发情况不同的是，这92人并非以大型感染群的形式染病，在这两个月内以小群体方式出行，并出现在湖北几个地方。

专家组上周二（9日）完成在武汉的冠病溯源调查工作，并召开记者会报告调查结果。恩布雷克在记者会上说，尽管在蝙蝠体内找到了和冠病非常相似的病毒，武汉并没有蝙蝠聚居的环境。更有可能是病毒先感染了与人类关系较密切的动物，或是通过冷链食品传染给人，而传播途径可能与最初发现大批病例的华南海鲜市场有关。恩布雷克随后回返瑞士。

CNN的报道也提到，世卫专家组在展开病毒溯源工作时所收集到的更详细数据陆续公布，而对研究疾病来源的其他科学家而言，这些数据可能让他们更担心，冠病可能在官方12月中旬首次通报前，就已经在中国传播。

恩布雷克也提到，专家组希望能在几个月后再次前往武汉，继续溯源工作，但他无法提供确切的出行日期。