台嘉义民众过年期间群聚倒垃圾成奇景

嘉义农历新年初一到初四停收垃圾，其中在文化路提供定点定时垃圾收运，不过年初三（14日）晚上，有网民发文指出，许多民众疑等不及垃圾车恢复清运之时，大举前进嘉义文化路倒垃圾，数十人手提一袋袋垃圾、场面壮观，加上投丢垃圾的动作一致，引来其他网友留言此景宛如“丧尸追车”，更是“过年限定”奇景。

据联合新闻网报道，网友今天（15日）凌晨12时许发文指出，嘉义市政府年假期间有四天停收垃圾，另派驻一台垃圾车停放在文化路让民众定点倒垃圾。疑因过年聚餐或收礼等造成民众家中垃圾量增，加上垃圾清运要等2月16日（大年初五）才恢复，许多等不及的民众昨晚11时许纷纷前进文化路倒垃圾。

网友上传影片中可见，有些人在垃圾车还未停妥就急着投丢垃圾，当垃圾车停下后，现场人潮一拥而上抢倒垃圾，有人还差点因此被垃圾击中，不一会儿垃圾车已被塞满，这般场景昨天开始在网路上引起网友一片讨论，质问垃圾车“肚子会被撑爆吧？就跟有一种饿叫做阿嬷觉得饿一样的概念”，还有人打趣留言称之为“垃圾车感谢祭”。

嘉义市环保局表示，2月12日至15日（大年初一到初四）文化路垃圾车定点定时服务只有两个时段。环保局表示，垃圾车会依表定时间定点收垃圾，呼吁民众等车辆停好后再投丢垃圾，勿追赶或抢倒，以免影响交通或发生危险。